Apuntes sobre el golpe militar del 11 de octubre de 1968

El golpe militar que se llevó a cabo en Panamá el 11 de octubre de 1968 ocurre en un momento preciso y con condicionantes muy particulares. En el plano internacional se vive una de las etapas más cruciales de la confrontación Este – Oeste conocida también como la Guerra Fría. El continente americano es considerado como un espacio vital para la doctrina de la seguridad nacional de EE.UU. y por tal motivo es primordial que los organismos de inteligencia respalden todos los gobiernos aliados aunque los mismos sean de origen castrense.

A lo interno de Panamá, el golpe de 1968 viene a poner un alto al proceso de descomposición política de la llamada democracia burguesa, que cada vez carece más de legitimidad ante la sociedad panameña que vive un creciente fervor nacionalista ante la presencia militar norteamericana que ha venido apoyando todos los gobiernos de turno en Panamá. Existe también en el istmo un reverdecer y crecimiento significativo de los grupos políticos que miran en la revolución socialista una alternativa para una sociedad más equitativa. El modelo de democracia burguesa panameña no solo está desgastado por las luchas intestinas por lograr el poder político sino también por su carácter entreguista a los intereses norteamericanos.

Aunque el golpe militar en sus inicios tuvo un claro coqueteo con la derecha reaccionaría, luego de eso toma un giro que a mi juicio es de lo más interesante y que permite en los años venideros un periodo de relativa calma social. Omar Torrijos ofrece un pacto con distintos sectores políticos del país para confeccionar una agenda de carácter nacional que incluye la negociación de un nuevo tratado sobre el canal y reformas de tipo social. Algunos sectores de la izquierda panameña catalogarán a este estilo de gobierno como un “bonapartismo sui géneris”. Para otros sectores izquierdistas, Torrijos no era más que un interlocutor necesario de la clase dominante panameña que requería mantener el poder en bajo perfil aunque fuera con la ayuda de la Guardia Nacional en primer plano.

Lo cierto es que el golpe de 1968 en Panamá no guarda semejanzas con otros ocurridos en la región y cuyos protagonistas, también militares, tienen una orientación más hacia la derecha “ a ultranza” y una acción represiva contra todo lo que representa la alteración del orden y la puesta en peligro del status quo, más no así una visión política. En el golpe que lleva al poder a Omar Torrijos también existen estas clases de elementos castrenses pero también los hay de mayor formación, no solo en el espectro militar sino también en el académico. Además, las características que se alínean en la personalidad de Torrijos ( ruptura del protocolo político) permiten que este se convierta en un líder indiscutible dentro de la Guardia Nacional que están dispuestas a pasar por alto cualquier tinte ideológico que pueda causar alarma dentro de sus filas.

Realmente, aunque muchos por ignorancia o sectarismo no lo quieran reconocer, el golpe militar de 1968 se da en un momento en que la clase política y ciertas instituciones (como la Asamblea de Diputados) se encuentran desprestigiadas, muy parecido a lo que ocurre en los actuales momentos. No obstante, Torrijos demuestra que no solo es un líder dentro de la institución armada sino también fuera de ella. Esto explica la razón por la cual Torrijos logra regresar al poder luego del famoso contragolpe del 16 de diciembre de 1969. Sencillamente porque sectores políticos de orientación diversa incluyendo a los propios EE.UU., están convencidos de que el plan de Torrijos puede garantizar estabilidad interna a un bajo costo social. Es una propuesta militar distinta en el área centroamericana, ya que Torrijos acepta la asesoría y cercanía tanto de derechistas como de izquierdistas, que son los que le imprimen el sello particular que van a tener las reformas que Torrijos llevará a cabo en forma muy especial en el sector industrial y agrario. En algunos textos y artículos se llega a catalogar al gobierno de Torrijos como “bonapartista” en alusión al gobernante francés Napoleón Bonaparte, quien intenta mediar entre los sectores sociales encontrados para mantener la estabilidad interna.

Sin embargo, Torrijos es satanizado por muchos y aplaudido por otros. Los que lo satanizan quizás no se ubican en el plano histórico para entender algunas acciones externas e internas del llamado “proceso octubrino”, fuera del discurso descalificador por ser Torrijos un militar, y los que lo aplauden y citan sus frases en campañas políticas, incluyendo a algunos llamados “torrijistas”, tampoco fueron capaces de imitar sus acciones en lo más elemental e influyente.

El autor es sociologo y docente panameño