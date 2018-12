Apuntes sobre la historia de la relación de Panamá con EU

“Ningún hecho histórico se produce, ningún personaje actúa solo, sin vinculación con otros contemporáneos. Cuando en su contexto analizamos esas relaciones, sin demasiado esfuerzo surgen con claridad ciertas decisiones y resultados históricos”. Apuntes sobre historia de las relaciones de Panamá con Estados Unidos, de Antonio Barrios (Barrios, 2018), publicación que tuvimos el honor de comentar, en diciembre de 2018, bajo el alcance del Comité de Cultura de la Asociación de Becarios Fulbright, a la cual pertenezco.

Cuando acepté la tarea no tenía certeza de lo que iba a encontrar. El título se hizo atractivo, siendo justamente porque desarrolla un período de esa historia, la razón de mi ejecutoria profesional, toda vinculada al Canal de Panamá. Iniciaré con unas reflexiones con lo último de lo reciente y las emergentes relaciones de Panamá con China.

La obra de Barrios recorre cinco siglos de historia y el hilo conductor es una larga lista de tratados y acuerdos que vinculan el territorio de tránsito con una serie de actores. Explica las razones, los antecedentes, personajes, inventos tecnológicos, escenarios financieros mundiales y el porqué Panamá emerge como objeto y sujeto de todo tipo de relaciones, en truculentos y opacos esquemas de negocios. Culmina la obra con el paso del Cosco Shipping por el Canal ampliado.

¿Qué tiene que ver China con el libro de Barrios? La historia se repite en espiral y los panameños parecemos no aprender de la historia. Panamá es y seguirá siendo un espacio y territorio de poder geopolítico mundial y económico de control de grupos de poder político, enlazados en círculos sociales tejidos por relaciones endogámicas.

En junio de 2016, el Canal ampliado abre con el tránsito del buque chino, el Cosco Shipping Panamá. El Canal mueve cerca del 6% del comercio mundial. Estados Unidos es el principal usuario de esta vía que une el Pacífico y el Atlántico, seguido por China. En junio de 2017, Panamá establece relaciones diplomáticas con la República Popular China; se sucede el anuncio de la apertura de la embajada en ciudad de Panamá; participaron por Panamá el presidente Juan Carlos Varela; por la contraparte china, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi. Se abre una polémica discusión por la cesión de tierras en las orillas del Canal para la construcción de la sede de la embajada china en Panamá.

China parece tener hoy el control del área adyacente al Canal mediante varios proyectos de infraestructura: Panamá Colón Container Port, que construye LandBridge Group, el puerto para cruceros por Harbour Engineering Company Ltd., la planta termoeléctrica de gas natural por Shanghai Gorgeus” . A lo anterior se suma la adjudicación del diseño y construcción del cuarto puente sobre el Canal a las empresas Communications Construction Company Ltd. y China Harbour Engineering Company Ltd.

En noviembre de 2018, el bombardero Michael Monsoor (última tecnología de guerra naval de Estados Unidos) hace un tránsito por el Canal de Panamá, en vísperas de la llegada del presidente chino a Panamá. El presidente Varela, diputados de la Asamblea Nacional, el director de la Estrella de Panamá, el Foro de Mujeres Políticas, el ministro de Seguridad, el presidente de la Cámara de Comercio, todos estuvimos a bordo. Una circunstancia parecida ocurrió hace poco más de 100 años, durante la separación de Colombia y la firma del tratado Hay Buneau Varilla (THBV) y la presencia de artilleros de guerra norteamericanos fondeados en Colón y en Panamá. Así se selló la separación de Colombia. El libro de Barrios me hizo recordar. En medio de la preparación independentista, Manuel Amador Guerrero viaja a Nueva York a negociar la separación. Cien años más tarde, el presidente Varela viajó a Pekín para el primer encuentro histórico con su homólogo chino, Xi Jinping. Se firman 19 instrumentos de cooperación. Esta vez los negocios no se pautaron en el Waldorf Astoria de Nueva York –como narra Barrios- sino en Pekín. Las negociaciones del THBV se realizaron bajo opacidades que poco a poco se desvanecen con los años. Manuel Amador Guerrero, empleado del ferrocarril, y Juan Carlos Varela se me parecen hoy. El tratado se negocia en secretas reuniones con Cromwell- accionista del ferrocarril y abogado de Rockefeller- en Nueva York. Las negociaciones con China se hacen hoy por ministros vinculados al partido de gobierno y tal vez relacionados con familias en poder.

Barrios desarrolla su obra en cinco partes; la primera aborda la época colonial; hace referencia a las personas, lugares, eventos globales que vinculan al mundo de entonces con Panamá. La segunda, a la independencia de España, temas vinculados la Doctrina Monroe, el Congreso Anfictiónico de Panamá y la figura de Bolívar y el ideal americano. El tercero desarrolla la separación de Colombia y de cómo se fragua el THBV para negociar-a espaldas del pueblo- el futuro de los territorios- de la Zona del Canal. La cuarta, el Panamá político del siglo XX, con los eventos del 9 de enero de 1964. Termina el libro con una proyección al futuro, con la breve descripción del tránsito del buque chino y la trama que me permití tejer en esta entrega.

Es necesario entender la historia para proyectarnos hacia el futuro. El poder entender esta dimensión nos permitirá interpretar y fijar el rumbo de los nuevos tiempos que nos toca vivir. China aparece como socio en este nuevo escenario mundial y el futuro lo determinará la codiciada posición geográfica de Panamá, cómo y quién, y como nos recuerda Barrios, se negocia, ese, nuestro principal recurso.

El autor es ingeniero