En la edición de La Prensa del miércoles 21 de febrero de 2018, página 4-A, aparece el rimbombante título “Impulsan cuidado de áreas protegidas”. Leyendo de manera superficial el titular de la noticia, da la impresión de que finalmente se va a resolver lo del efectivo resguardo de nuestros bosques con la puesta en marcha de sendos planes de manejo. Recuerdo perfectamente, y para ir a lo concreto, que muchos de esos planes, por no decir todos, que se han elaborado por parte del organismo rector del ambiente en el decurso de su existencia, solo han sido eso, ideas carentes de sustento en el tiempo. Los muy bien concebidos estudios a la postre no funcionaron debido a la falta de presupuestos destinados a ese menester. Una de las mayores debilidades y vulnerabilidades de Mi Ambiente con relación a la protección integral de las áreas protegidas es que la tinta se les seca en el papel. Aún estamos sin mayor posibilidad de resguardos efectivos, con no más de 300 guardaparques a nivel nacional. Muchos de ellos en puestos administrativos ya que entraron a la institución aprovechándose de la vacante disponible.

En la época militar, aunque muchos se enojen, durante el mandato del general Noriega, y para conocimiento del lector, él era un consagrado conservacionista y le tocó arrestar a un coronel que se fue de cacería por los lados de la isla Barro Colorado.

La Policía Forestal entra en escena brindando la protección de los recursos naturales en apoyo al Renare, y paradójicamente, un director civil de la Policía la desarticuló bajo la sentencia de “yo no voy a cuidar árboles”.

En la actualidad, la Policía Nacional hace esfuerzos por proyectar a la Policía Ecológica, pero falta el calor necesario para que el Presidente o el ministro de Seguridad desliguen del servicio normal de calle a la Policía Ecológica, para que se dediquen a tiempo completo a la seguridad de los recursos naturales de todo el territorio y hagan carrera en las diferentes especialidades.

Me parece, sin temor a equivocarme, que para darle credibilidad a Mi Ambiente, ellos deben tomar muy en serio la participación real y efectiva de todos los grupos de la sociedad civil agremiados en alianzas para la conservación, ya que el sentimiento colectivo hacia la naturaleza, lejos de difuminarse, está creciendo en la mente y en los corazones de todos los que luchamos en beneficio de la conservación de la especie natural de nuestro país. Por ello propongo permitir la formación de patronatos civiles no políticos que ayuden a proteger los parques nacionales gestionando recursos económicos, impartiendo cultura ambiental y defendiendo a ultranza nuestro legado para la continuidad de la vida: “las áreas protegidas”.

El autor es explorador y conservacionista