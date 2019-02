¿Arma para justificar la invasión?

Los principios rectores y las buenas prácticas de la donación humanitaria definidas en Estocolmo (junio 17de 2003 ), y firmadas por los países miembros de la Unión Europea, EU y Canadá, nos enseñan que :

“La acció́n humanitaria debe regirse por los principios humanitarios siguientes: humanidad, que implica la importancia de salvar vidas humanas y aliviar el sufrimiento en cualquier lugar; imparcialidad, que significa emprender acciones humanitarias basá́ndose exclusivamente en las necesidades, sin discriminar entre las poblaciones afectadas ni dentro de ellas; neutralidad, que implica que, en los lugares donde se esté́ realizando la acció́n humanitaria, esta no debe favorecer a ninguna de las partes de un conflicto armado o de una disputa; independencia, que significa que los objetivos humanitarios son autónomos con respecto a los objetivos polí́ticos, económicos, militares u otros que tenga cualquiera de los participantes en las zonas donde se esté́ llevando a cabo la acción humanitaria”.

En esa dirección se pronunció, el 11 de febrero pasado, Christoph Harnisch, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia (CICR), quien indicó que esa institución no participará en la distribución de la ayuda que llegará desde Estados Unidos (EU) a Venezuela, al considerar que esta no es humanitaria, textualmente dijo: “Nosotros no participamos en lo que no es para nosotros una ayuda humanitaria”, puntualizó el jefe de la CICR en Colombia.

“Hablamos de una ayuda que un gobierno decide”, explica Harnisch y agregó que para el CICR el término “humanitario” debe ser protegido por los principios de independencia, imparcialidad y neutralidad.

Hoy es asombroso percibir una estrategia militar a nivel global lanzada por EU , y catalizada desde enero/19 por una matriz mediática mundial que invade las redes de la comunicación mundial , con informaciones que hablan de un Estado fallido en Venezuela , lo que obliga, de repente, a consolidar una extraña suerte de acuerdos y compromisos humanitarios que levantan suspicacias por el trasfondo de intereses económicos subyacentes , y dejan correr intencional y estratégicamente por el mundo las buenas intenciones de salvación, además de exigencias atrevidas y pendencieras que recuerdan las huellas y tramas dolorosas dejadas históricamente en el plano geopolítico por un pasado reciente de invasiones.

No hay duda de que asistimos no solo a una pretensión imperial , sino a una inminente invasión con políticas traídas nuevamente de los cabellos por un grupo de países: europeos, sud-centro-americanos (Grupo de Lima) y otros como Canadá, liderados por Estados Unidos de Norteamérica contra la República Bolivariana de Venezuela, a dichos países los llamaré “héroes de la democracia universal”, y han justificado su unión internacional porque ellos desean salvar al pueblo venezolano de lo que denominan las desgracias a las que los ha sometido el socialismo del siglo XXI y se comprometen adicionalmente a restablecer la democracia en la tierra de nuestro libertador.

Es importante aclarar al lector que es mi interés presentar un punto de vista diferente, para enriquecer el debate, sin que esto signifique desconocer la crisis social y económica que vive actualmente Venezuela. Pero debo observar también que es una obligación moral y ética acercarnos al conocimiento de los hechos históricos que anteceden esta crisis, y permitirnos entender la etiología de los problemas, para ubicar un contexto aproximado a la verdad, que nos permita entender que lo que existe más allá de Nicolás Maduro es la defensa del futuro y la liberación definitiva de los pueblos de América Latina (AL) de los intereses neocoloniales.

Continuando con este brevísimo análisis, y soportado en las pequeñas pinceladas de la historia anotadas en los párrafos anteriores, considero importante invitar a que agudicemos la investigación de las noticias en desarrollo por los diferentes medios internacionales: prensa, radio y televisión, además de revisar un poco la historia de invasiones lideradas en los últimos tiempos por EU en países como: Panamá, Siria, Libia, Irak, Granada y Cuba, entre muchas.

En dichas invasiones hubo, por lo menos, tres (3) ingredientes comunes:

1. Una campaña de expectativa liderada con exagerado afán por los medios, y emitidas como especie de centauro maligno (50% verdades y 50 % mentiras) que incitan a la intervención por múltiples factores, porque se debe defender la seguridad de EU y de la región adyacente al país declarado objetivo militar.

2. El factor psicológico de zozobra y sorpresa que evidencia la inminente invasión de una Venezuela sitiada en sus fronteras, y que hoy se transmite en vivo y en directo por los grandes medios, generando un negocio importante por los derechos de transmisión exclusiva de los “héroes de la democracia”. Esperando que al final del evento se exhiba un nuevo trofeo humano vencido y masacrado. Pasó con Allende, Gadafi, Hussein, y seguramente lo intentarán con Maduro.

3. Cuando pasen los años, se desclasifica la información y nos encontraremos con la mentira inventada, a esas alturas los cadáveres se habrán contado por miles y también por millones, dependiendo de la resistencia de los pueblos y una gran caminata de desplazados serán atendidos por la ONU y sus diferentes organizaciones.

4. Al final se abrirá la compuerta para que grandes empresas multinacionales de los “héroes de la democracia universal”, para que entren a reconstruir la infraestructura y se apoderen de los recursos naturales reales de Venezuela, objetivo fundamental de esta disputa. Estoy seguro de que si este territorio hermano estuviera ubicado en la inmensidad del desierto de la Guajira, donde los niños colombianos se mueren por centenares todos los años, correría igual suerte de indiferencia.

Es importante enfatizar que urdir un guion tan complejo y peligroso para justificar una invasión de carácter épico en Venezuela es desconocer los siglos de lucha de nuestros pueblos contra la esclavitud, contra la emancipación de España, y es manchar con sangre la celebración del bicentenario de nuestra independencia.

Y esta miopía política de los líderes latinoamericanos en apoyo a una invasión por EU, es una forma de despreciarnos como pueblos originarios de América, y de respetarnos como hermanos; no se entiende cómo nos atrevemos a azuzar a una jauría sedienta de sangre y ambiciones económicas, para que logre prosperar y cristalizar una invasión contra nuestros pueblos hermanos.

Podemos estar seguros de que no incendiarán a Venezuela solamente, esta nación es un accidente en las pretensiones geopolíticas, por lo tanto hay que admitir que los vientos del norte arrasarán y le prenderán fuego a la América Latina, seguirán con Nicaragua, Bolivia, luego Cuba, hasta someternos y volver a convertirnos en su patio trasero, debemos levantar la voz y recordar que somos un territorio de paz.

Por esta y mil razones más he señalado en todos mis escritos anteriores que Panamá nunca debió intervenir como Estado en este coro de pro-invasión y mucho menos debió inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela, exigiendo y reconociendo a Juan Guaidó como presidente, y menos prestar su territorio como lo señaló Frenadeso en días anteriores, para acampar y aterrizar aviones en las antiguas bases militares como la de Howard.

La ayuda humanitaria no puede ser el pretexto para invadir y declararle la guerra a los pueblos libres de América.

El autor es escritor y analista político.