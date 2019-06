¡Arrancaron!

El lunes arrancará un nuevo gobierno, liderado por un nuevo presidente, con nuevos ministros y altos funcionarios. Usando las palabras del propio nuevo presidente, están todos listos – en la gatera – preparados para imponer su sello en un nuevo Panamá, un Panamá que “verá mejores días”, “que lograremos todos juntos”.

Y nosotros, los ciudadanos del sector no gubernamental, también estamos listos, con ánimo y expectativas, dispuestos a entrar en la natural luna de miel que acostumbramos darle a todo nuevo gobierno. Todos queremos ver vigor, buen juicio y la más larga luna de miel posible. Queremos cambio… ¡claro que sí! Esa es la palabra mágica de la política; pero, ¿qué clase de cambio? Acción, con prudencia, pero acción vigorosa. Nada de lloraderas culpando al gobierno anterior de cuanta cosa encuentren, ¡ya ellos serán historia! El nuevo gobierno es dueño de la acción de gobierno… y es dueño también de todo lo malo… ¡incluso de si llueve demasiado!

Ustedes, los nuevos gobernantes, no son novatos; tienen amplia experiencia en función de gobierno. ¿Qué otro cambio queremos? Queremos un presidente y un gobierno comunicador , no de propaganda , sino de comunicación transparente, creíble y eficaz. Sabemos que nuestro país no es Disneyworld y que tiene que superar obstáculos, sobre todo en el área social. Háblenle claro a la ciudadanía y nosotros entenderemos y apoyaremos las acciones necesarias bien pensadas, y a tiempo.

Las prioridades de este quinquenio están claramente identificadas, diagnosticadas hasta la saciedad… y muchas incluso ya consensuadas. Reformas constitucionales puntuales respecto al sistema judicial, la Asamblea de Diputados, la reducción de poderes del Ejecutivo y la continuidad de la descentralización.

Ya la Concertación consensuó un proyecto base. Urgen las reformas a la educación, sobre todo cambios radicales y la desburocratización del Ministerio de Educación, que así como está, ni Wonder Woman puede moverlo. Todo este vital problema ya está consensuado con todos los sectores, incluso con los gremios y pasado por ley. El agua, un problema igualmente vital, tiene ya su diagnóstico y están casi terminados todos los estudios técnicos requeridos. Ahora requiere un manejo social inteligente, sin apremios, produciendo confianza y credibilidad con todos los actores, pero accionando. Un país sin agua potable y sin Canal no es una opción.

Caja de Seguro Social/salud. Existe una comisión de alto nivel, incluidos los gremios, que tiene años de estar consensuando. Faltan informes financieros de la Caja y decisión política de tomar el toro por los cachos y resolver. No es posible seguir con citas para cirugías a seis meses, medicinas tres veces más caras que en Colombia, España y el resto del mundo. La explosión por falta de acción de la entidad más importante de la seguridad social del país tampoco es una opción.

La vuelta a la planificación, afortunadamente ya está en los planteamientos del presidente Cortizo, y la atención al campo y a la agricultura es un tema que lleva en la sangre el nuevo presidente, así que esperamos que su atención al tema será permanente.

En el campo internacional, ya cuenta con la importante relación diplomática con la China Popular y además ha nombrado a un ministro muy experimentado, comprobadamente eficaz, y con amplios conocimientos especialmente en la Cancillería.

¡Arrancaron! Tenemos ahora otro nuevo gobierno – producto de la soberanía popular - para un nuevo y optimista Panamá, libre y democrático.

El autor es fundador del diario ‘La Prensa’