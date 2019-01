La Asamblea Nacional necesita un giro de 180°

Durante los últimos años hemos visto que los diputados de la Asamblea Nacional son los que mandan en el país. Ya no cabe la menor duda de que nos tienen totalmente secuestrados y están tomando el control. Y esto no es solo en sus partidos políticos –sí, porque son ellos quienes tienen el poder ahí–, sino que se han ido más allá, hasta en las federaciones deportivas los vemos. Un ejemplo del poder que tienen es ver que luego de los escándalos relacionados a los aportes de Pandeportes a las federaciones, el diputado Benicio Robinson fue reelecto para presidir la Federación de Béisbol de Panamá (Fedebeis), y Franz Wever, secretario de la Asamblea Nacional, reelecto en la Federación Panameña de Natación, ambos por cuatro años más. ¿Qué hace un diputado y un secretario de la Asamblea, dirigiendo federaciones deportivas?

A raíz de tantos escándalos de corrupción generados en la Asamblea, a menudo pregunto: ¿será que los “honorables diputados” de los partidos políticos se reelegirán? ¿Será que el clientelismo ganará una vez más? O, ¿será que los panameños por fin nos cansamos y realmente despertamos? Sin embargo, la pregunta que más me hago es: ¿será que el #NoALaReelección lo haremos real en las elecciones generales del 5 de mayo de este año?

Cada vez que pienso en el #NoALaReelección, me viene a la mente otra pregunta: sí, no debemos reelegir a los diputados, pero, ¿sabemos por quién votar o solo tenemos en mente no reelegirlos?

Afortunadamente, los ciudadanos, para estas elecciones tenemos una buena oferta electoral de candidatos a diputados independientes. Y aquí hago un alto para hacer una aclaración: aunque sé que el término correcto es libre postulación, personalmente prefiero usar el término “independiente” ya que existen candidatos por la libre postulación que pertenecen a partidos políticos o están ligados a ellos, es decir, no son independientes, pero la ley les permite postularse bajo esas condiciones.

Sigo con las preguntas: ¿ya nos hemos sentado a estudiar la oferta electoral? ¿Ya sabemos cuáles son los candidatos independientes de nuestro circuito o es que solo sabemos por quién no votar?

Sé que le hemos perdido la confianza no solo a las instituciones, sino a las personas también. Muchos nos preguntamos: ¿será que este candidato o candidata también nos robará?, ¿será que los nuevos también seguirán con el mal uso de los fondos del Estado? Pero la única manera de poder recuperar esa confianza es que les demos ese voto de confianza a esas caras nuevas y que, como ciudadanos responsables, nos pongamos a revisar y a estudiar a los candidatos a diputados independientes. Estoy convencida de que hay buenos candidatos que quieren un mejor Panamá para todos.

Nuestra Asamblea Nacional necesita urgente un giro de 180°. Llevemos a la Asamblea Nacional personas con valores, que cumplan con su rol, que se comprometan con Panamá, que pongan los intereses de Panamá por delante.

Tenemos la oportunidad de oro en nuestras manos. ¡Votemos a conciencia!

La autora es miembro de Movin