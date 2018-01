¡Avancemos!

De acuerdo con la más reciente publicación de la prestigiosa revista científica The Lancet, titulada en inglés Scaling up integration of health services, “casi 40 años después de que la Declaración de Alma-Ata defendió una visión integral de la prestación de servicios de salud, persiste el desperdicio de recursos en servicios que son inaccesibles, fragmentados y de mala calidad”. Subrayan que “la renovación del enfoque en la prestación de servicios integrados centrados en las personas es crucial para mitigar esta problemática y alcanzar los objetivos de salud en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluida la Cobertura Universal de Salud”.

Sin embargo, la integración a menudo encuentra resistencia, como es nuestro caso en Panamá. Muchos la rechazan por razones políticas, otros señalan la ausencia de datos sobre la relación costo-efectividad, o la evidencia insuficiente de impacto en los resultados de salud y la escasa capacidad de los sistemas de salud como barreras para la ampliación en el territorio nacional. Por eso, para avanzar en el logro de la integración, los expertos proponen tres áreas clave.

En primer lugar, recomiendan la resolución de la crisis actual de la fuerza de trabajo sanitaria, satisfaciendo las demandas de los trabajadores de la salud producto del cambio de tareas que supone la integración. “Se necesitarán directrices y acciones más claras para corregir las deficiencias de competencia y supervisión existentes, así como una mejor priorización de la capacitación previa al servicio para abordar los problemas a corto, mediano y largo plazo”. Además, las políticas de financiación de la fuerza laboral de salud deben respaldar salarios justos y garantizar incentivos y entornos de trabajo adecuados que permitan la integración, especialmente a nivel local.

En segundo lugar, la calidad de la atención debe ser fundamental para ampliar un enfoque integrado. “Es necesario desarrollar sistemas de monitoreo y evaluación que proporcionen indicadores de calidad para detectar si la integración mejora los resultados y para medir su impacto. Tal monitoreo y evaluación deben generar una base empírica más sólida para ampliar la integración”. Igualmente, recomiendan el desarrollo de la investigación prospectiva para evaluar con evidencias los avances de los procesos asociados a la integración y permitir una mejor prestación de servicios de calidad.

En tercer lugar, y más importante, comprender la visión de sistemas de salud integrados, centrados en las personas, requiere “compromiso a largo plazo, voluntad política sostenida y liderazgo con innovación y un entorno propicio que alinee la gobernanza, el financiamiento de la salud y las estructuras de incentivos”. En nuestro caso, aunque hemos contado con suficiente financiamiento, hemos adolecido de falta de voluntad política, que no ha favorecido el desarrollo de una política nacional sólida y marcos organizacionales y normativos, incluidos los mecanismos de rendición de cuentas. Amén de la corrupción y la impunidad que nos viene acompañando desde hace varios lustros…

Y en Panamá, ¿qué hacemos?

El presidente nos prometió, primero en el documento Plan de Gobierno de la Alianza El Pueblo Primero, y luego en el Plan Estratégico del Gobierno 2015-2019: “garantizar el acceso universal a la salud; mejorar la calidad de la atención; avanzar a un enfoque de salud preventiva y la consolidación de un modelo de atención primaria en salud; unificar el sistema público de salud”.

A pesar de ello, luego de tres años sabemos que persiste la falta de acceso a servicios de salud con calidad y equidad; que son frecuentes las crisis por falta de medicamentos e insumos; que son insuficientes los recursos humanos; que muchas infraestructuras están en mal estado; que se construyen obras sin recursos humanos ni equipos y en ocasiones donde no son necesarias, y que no avanza la unificación del sistema de salud.

En conclusión, esta promesa, al igual que otras, no ha sido cumplida, como nos informa sin empacho alguno la Comisión de Alto Nivel, cuando recomienda que los candidatos presidenciales para las elecciones de 2019 firmen un pacto, en el que se “comprometan a dar continuidad al proceso de transformación del sistema”. ¿Será que perdieron las esperanzas de avanzar con este gobierno al que le queda más de un año para cumplir con sus promesas, y la población va a tener que seguir padeciendo la fragmentación y mala calidad de los servicios públicos? ¿Acaso descubrieron, como sospechamos muchos panameños, que no existe el compromiso y apoyo necesario, para avanzar en la implementación de las estrategias que han formulado porque las prioridades son otras?

En ese contexto propongo que nos dejemos de improvisaciones, aprendamos de los errores del pasado, abordemos los desafíos identificados en el presente, y avancemos de forma efectiva y gradual hacia la integración de nuestro sistema público de salud.

El autor es ciudadano