Ayuda a Venezuela

El 23 de febrero de 2019 fue un día histórico para Venezuela, por el intento de entregar ayuda humanitaria de medicamentos y alimentos, para paliar la situación por la cual están afectados los enfermos y sus familiares.

Me preguntaba qué sucedería en la frontera de Colombia con Venezuela, que fue cerrada por parte de Nicolás Maduro. En el puente en Cúcuta, Colombia, colocaron dos cisternas, uno con gasolina y el otro atravesado, y para colmo usaron soldadura para que no los pudieran mover, y evitar la entrada de las medicinas y alimentos para que no llegasen a las personas que los requieren.

Igual situación caótica hubo en la frontera en Pacaraima, Brasil. En Curazao, el barco con la ayuda humanitaria fue amenazado con que se abriría fuego si llegaba a las aguas territoriales de Venezuela. Por tal motivo tuvo que regresar para proteger a los tripulantes y a su carga importante.

Muchas personas habrán visto por la televisión los acontecimientos y tendrán sentimientos de pesar.

Nicolás Maduro se manifiesta en contra de toda persona que no comparte sus acciones, por esto autoriza a quemar un camión con comida y medicamento, como una manifestación de cero importancia hacia el pueblo que está sufriendo.

Hay algo que me inquieta. Nicolás Maduro organiza un concierto en Caracas, se dirige a su público desde la tarima con su lenguaje típico. De repente, se refiere a Panamá y al fondo de la tarima hay dos banderas panameñas. Me pregunté: ¿qué es esto?¿Qué dice el reglamento del uso de uno de los símbolos patrios? ¿Qué piensan las autoridades?

Sorpresa, en la tarima había representantes del Frente Amplio por la Democracia. Además Nicolás Maduro menciona al FAD, al Centro de los Trabajadores, Movimiento Patria de Panamá, Partido del Pueblo, a la memoria de Omar Torrijos.

¿Será que a futuro se puede estar fraguando que a Nicolás Maduro se le conceda asilo político en nuestro país? OMG. ¿Es nuestro país la cuna que recibe a los dictadores de diferentes países? Nicolás Maduro debe ser juzgado en su país, que las autoridades tomen la decisión de acuerdo con sus delitos y que sea la correcta.

El Grupo de Lima se reunió el 25 de febrero de 2019 en Bogotá, Colombia, para tratar los acontecimientos ocurridos.

Participaron los cancilleres miembros y se contó con la presencia de los presidentes Jimmy Morales, de Guatemala; Juan Guaidó, de Venezuela; Iván Duque, anfitrión, de Colombia, y Juan Carlos Varela, de Panamá, y de Mike Pence y Hamilton Mourao, vicepresidentes de Estados Unidos y Brasil, respectivamente.

El Grupo de Lima plantea que Venezuela pueda realizar elecciones libres, y se descarta el recurso de la fuerza.

La autora es ciudadana