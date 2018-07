Balance mundialista…

Termina el Mundial, y con ello mi compromiso de evitar desagradables temas políticos que coincidan con el fútbol. Es más divertido ver a Varane y a Modric persiguiendo un balón, que hablar de la pandilla de forajidos de la 5 de Mayo, que comienzan a preocuparse con la #NoReeleccion2019. Les deseo de corazón que, desde mayo próximo, tengan que trabajar como la gente decente (entendiendo el esfuerzo que implica).

A estas alturas del campeonato, habiendo salido de la competencia Panamá, España y México (entiendan que la tierra azteca no es David Faitelson), estoy en la fase de que solo me interesa disfrutar el fútbol como espectáculo. Espero que gane el mejor, aunque no me desagradaría que el campeón sea algún país que no haya ganado nunca. Es saludable para el deporte, que todos sientan que pueden ganar.

Para Panamá, fue una experiencia maravillosa. Desde el primer momento estuvimos conscientes de lo que podíamos esperar. Enfrentarse a equipos y jugadores de las mejores ligas y equipos del mundo, es una gran experiencia. No solo en lo deportivo, sino también en lo humano. Algunos dejarán la selección, pero pudieran comenzar una carrera como comentaristas deportivos. Vivir una experiencia mundialista es un diferenciador con todos los demás.

Pero lo más grande de nuestra participación no fue lo futbolístico, a pesar de que muchos se preguntaban cómo era posible que celebráramos como locos un gol cuando íbamos perdiendo por quién sabe cuántos. Igualmente, Panamá se hizo presente en muchos momentos del campeonato gracias a la incontenible felicidad y entusiasmo que nos caracteriza como panameños. Fueron muchos los videos y mensajes que se recibieron sobre cómo esa selección de 23 futbolistas, con la Marea Roja que le sirve permanentemente de escudero, no pasaron desapercibidos para nadie. Como alguien comentara en las redes sociales, ha sido más lo que hizo la Marea Roja por la imagen internacional de Panamá, que lo que han logrado los últimos tres gobiernos.

Incluso, según comentó Xavier (me robo yo el cuento porque dentro de una semana “será viejo”), una antropóloga colombiana se preguntaba si Panamá estaba contagiada por el espíritu futbolístico o si la participación en el Mundial no fue más que una excusa para manifestar nuestra gran vocación de pachanga. Pues así somos. Esa especie de optimismo que nos permite buscarle a todo su lado jocoso o festivo, es seguramente la misma razón por la que aquí nunca se matará a un jugador por meter un autogol, o por la que aguantamos y aguantamos sin ponernos violentos ante los abusos de quienes nos roban.

Al final, no tengo la menor duda de que el balance es positivo. Toca seguir trabajando, vigilar que no se roben lo que le corresponde a la federación por nuestra participación mundialista y seguir animando a nuestra selección para asistir también a Catar. Al margen de los resultados, de ser penúltimos o últimos, aún nos falta celebrar nuestro primer punto y nuestra primera victoria.

El autor es cardiólogo