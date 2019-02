Hoy me pregunto ¿qué es la “cinta costera?”; es algo como un “bisté de cinta”, es un paquete de regalo, es una cinta para el cabello de nuestras hijas, es la cinta que se pone en la cintura de una niña; es la cinta que limita al transeúnte o autos al circular por la avenida Balboa, es decir, ¿qué tiene que ver una “cinta” con la avenida Balboa? La avenida que lleva el nombre de “Balboa”, debe ser muy importante debido a que es uno de los adelantados más antiguos de nuestra región, y el más honorable de los visitantes (descubridores) antiguos. ¿Por qué será que las personas no se dan cuenta de que una cinta no es nada?, insisto... ¿qué es una cinta...?

¿Hay un nombre o no lo hay para esta “gran avenida?”. El hecho de ampliar una avenida no demanda un cambio de nombre o que haya que desmejorar sus símbolos o las distinciones honorables que la identifican, como es el hecho de haber llamado a la mitad de la avenida (su expansión) cinta.

Un genérico, un adjetivo e insignificante palabra de cinta “no es nada”, “no suma a nada”... Balboa es un gran personaje y señala algo importante a recordar en nuestra historia ciudadana, se comprueba con que la ciudad de Panamá tiene una de las pocas, estatuas de bronce y de valor dedicadas a este descubridor español.

Ahora tenemos, desde hace unas semanas, la circulación de una nueva moneda, que lleva el símbolo y nombre de balboa y es el nombre que ya forma parte de la historia de nuestra ciudad con la “gran avenida Balboa”, y como si fuera poco, el distinguido adelantado encierra un segundo símbolo, que es el de “Anayansi”, el nombre de la miniplaza o parquesito que fue borrado del mapa, el cual se podría ubicar nuevamente en el entorno donde está colocada la escultura que simboliza el segundo hecho de mayor relevancia en el descubrimiento de América, el de mar del Sur. Balboa no debe separarse de Anayansi, lograr esto es trabajo de todos.

Además, nuestra nueva moneda panameña de un balboa es el metal de mayor valor de reciente circulación en la República de Panamá. Si ahondamos un poquito veremos que también simboliza un entero, el cual encierra en un círculo al número uno (1), siendo esta “unidad” la representación de un Estado soberano que finalmente hasta ahora ha logrado tener la representación de “la unidad” como símbolo de una moneda. Es algo importante a observar.

No hay intención de ofender a nadie, pero sí de sacudir conciencias tomadas por la vorágine diaria de la vida, y lo que intento es realzar lo que observo que no hacen en las noticias y periódicos diariamente desde que se amplió la avenida Balboa. Y como si fuera poco, veo a la palabra “cinta” refiriéndose a la avenida Balboa en las revistas y aún la escucho en corrillos de oficinas con frecuencia. Los medios deben de ayudar a que se devuelva el nombre a nuestra “gran avenida” , y no se reubique en la avenida Israel, ya que no es a donde pertenece Balboa. Balboa en estos linderos se convirtió con Anayansi en símbolo de libertad y amor, entonces podemos darle nuevamente al parque Anayansi su espacio en el entorno de la escultura de Balboa. La avenida Israel debe seguir existiendo en su lugar, sin debate o duda alguna. La cultura hebrea y la americana han sido los grandes pilares en el desarrollo de nuestra nación, no encuentro una razón para cambiar el nombre de la avenida Israel.

Nuestro objetivo ciudadano debe enfocarse en realzar nuevamente la avenida Vasco Núñez de Balboa a través de los medios y darle los linderos simbólicos necesarios al parque donde actualmente se encuentra la escultura de Balboa.

No se por qué la embajada de España nunca se manifestó, pero levanto el reclamo en nombre de la historia ciudadana, debido a que cada nombre ya pertenece a su avenida y esto creció con varias generaciones, al menos dos, en lo referente a la avenida Israel y más con Balboa.

Entonces, creo que hay que promover entre los dirigentes del Municipio de Panamá el uso de lo que tiene valor, por lo tanto, hay que mercadear en los medios lo que ha sido utilizado en nuestra historia por años, siempre y cuando el hecho encierre un significado correcto y altruista en varias direcciones, como es la avenida Israel y la avenida Balboa.

El autor es asesor financiero