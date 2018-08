Banco de leche materna, ¿qué es eso?

Mucho hemos dicho en artículos anteriores de los beneficios de la lactancia, no solo para el bebé, sino también para la madre. Pero hay algunos bebés que no pueden recibir leche de su madre por varias circunstancias: prematuridad, por ejemplo, y la madre aún no está lista para lactar; madre enferma que podría pasarle la enfermedad al bebé, entre otras.

Lo primero que tenemos que aclarar es que un bebé puede recibir leche materna de una mujer aunque esta no sea su madre biológica. Muchas madres producen más leche de la que su bebé necesita, por lo tanto, en vez de desechar este exceso de leche, se han creado los bancos de leche para poder aprovechar este tan valioso recurso en otro bebé, que -como ya dijimos- no pueda recibir leche de su propia madre.

Estos bancos consisten en infraestructuras que conservan la leche materna con su calidad y la distribuyen a los centros u hospitales que requieran.

Algo muy parecido a como funcionan los bancos de sangre. Además, ahí se hacen con frecuencia estudios bacteriológicos para garantizar, no solo la calidad, sino también la inocuidad de la misma.

Ahora, es importante que las madres se conviertan en donantes de leche materna y así ayudar a otros niños. Sin duda, una cualidad altruista difícil de comparar. Esta madre puede empezar a donar después del segundo mes, siempre que se satisfagan las necesidades de su bebé. Recordar que la alimentación de los primeros seis meses de vida debe ser, exclusivamente, leche materna.

La sostenibilidad de los bancos de leche solo es posible en una sociedad que promociona y apoya activamente la lactancia materna. De allí que el Minsa ha calificado este mes como el mes de la lactancia materna, para empezar una campaña masiva de la importancia de la lactancia en todos los niños y por lo menos durante los dos primeros años de vida, y exclusivo durante los primeros seis meses.

Con orgullo, puedo decir que muy pronto se estará inaugurando el banco de leche del Hospital del Niño.

El autor es ministro de Salud