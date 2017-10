¡Basta de ser ingenuos!

A nuestro pueblo no le faltan fuerzas para patear traseros a los malos gobiernos que van amarrados con la galopante corrupción, lo que nos hace falta es la voluntad y decisión para ejercer el derecho divino y terrenal de aplastar a los reptiles que envenenan nuestra sociedad. Soy un convencido de que las democracias que se practican en muchos países le ofrecen a los pueblos el escoger a sus amos de turno. Hemos relegado a las últimas páginas de la historia pensamientos de ilustres personajes. José Martí, expresó: “Los derechos se toman, no se piden, no se mendigan... ¡se arrancan!”.

Podemos observar que las denuncias por corrupción o de tintes políticos son comparadas con un tinglado de boxeo, donde el árbitro ya va empalmado con buen soborno para tomar una decisión, aunque sea absurda y opuesta a la razón.

Nosotros los ingenuos de marca mayor todavía caminamos desorientados buscado explicaciones a una cantidad industrial de desatinos que se dan cada día por parte de los tres órganos del Estado.

Tal ingenuidad en muchos casos nos invade como si se tratara de un tumor maligno. Pero, justo es decir que la sabiduría popular está colmada de materia gris cerebral que les permite medir con precisión meridiana a los oportunistas y arribistas. Si esa sabiduría es así, ¿por qué se comete el error de favorecerlos nuevamente con el voto?

Ciertamente, y con todo respeto a mi gente, debo decir que a veces nos invaden ráfagas crueles de interrogantes que penetran nuestros cerebros dando paso a que se incube el germen de la clásica ingenuidad. Tengo que admitir que muchas veces admiro el cinismo de los gobiernos y de los políticos que con palabras errantes que se encadenan torpemente van justificando lo que no tiene justificación.

En los años que he vivido y con razonamientos lógicos puedo exclamar a todo pulmón que he observado a puñados de neuróticos políticos organizar mascaradas para jugar con la inteligencia popular y lograr su cuota de poder.

Ya nos hemos equivocado demasiado, ahora es el momento de no volver a equivocarnos. Por todo lo anterior, llamo la atención de mi bendecido pueblo a que demos alta resonancia al grito de... ¡Basta de ingenuidad!

El autor es periodista