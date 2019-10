Basura y turismo

Cada vez que escucho hablar sobre las bondades del turismo y los grandiosos planes para incentivar la llegada de más visitantes a Panamá, me parece que las declaraciones se refieren a un país que no es el mismo en el que vivo. No es que ignore el valioso patrimonio natural, histórico y cultural de nuestro istmo. Por el contrario: me he dedicado a estudiarlo y contribuir, con toda modestia, a ponerlo en valor.

Sin embargo, tampoco ignoro nuestra realidad de maltrato generalizado, creciente inseguridad y chocante contaminación. La patanería, la ignorancia y la vulgaridad son la carta de presentación con que se recibe, tanto en el sector público como en el privado, a las personas que se aventuran a visitarnos.

La criminalidad, que el Sr. Mirones dice ser producto de la desmilitarización (como si sus amigos militares no hubiesen sido los más grandes criminales), es la queja diaria de la población. Y la basura, que está regada por todo el país, no solo constituye una amenaza a la salud pública: atenta contra la estética y reduce el valor de los bienes que intentan presentarse como atractivos turísticos.

La basura nos inunda, pero los funcionarios no actúan para asegurar su procesamiento inteligente y civilizado. Días atrás fotografié un vertedero clandestino debajo del viaducto 3 de noviembre, al final de la Cinta Costera, que también es dormitorio de indigentes. Puse la fotografía en Twitter, con un llamado de atención a AAUD y el Municipio, pero el basurero sigue allí, hermoseando nuestro paisaje citadino. ¿Será tan difícil eliminarlo?

Semejante escena de inmundicia y marginalidad riñe con el crecimiento económico y el número de rascacielos per cápita de los que presumen los líderes de nuestra sociedad. Entrando en la denominada “Ciudad del Saber”, que se publicita como “parque tecnológico y empresarial” de rango mundial, tropieza el visitante con enormes tanques de basura, desvencijados y rodeados de desperdicios. ¿Calidad internacional en la gestión de desechos? Lo dudo.

El Sr. Sabonge no se ha dado cuenta, porque ha estado paseando en bicicleta por toda Holanda (donde no hay huecos en las calles), pero acá es pésimo el estado de las carreteras. Además, sus orillas son utilizadas como vertederos por ciudadanos inconscientes, frecuentemente apadrinados por los funcionarios.

Las mal llamadas autoridades, ya sean nacionales o municipales, no responden cuando de mejorar la gestión de desperdicios se trata. La desidia y la ineptitud son su norma, mientras aumentan los impactos a la salud, el deterioro ecológico y el afeamiento de nuestras poblaciones. ¿Así se quiere promover el turismo?

La incompetencia de los funcionarios tiene su contraparte en la falta de civismo de la población. El 27 de septiembre pudo leerse en este diario acerca de las toneladas de basura que arriban a la bahía de Panamá, llevadas hasta allá por ríos utilizados como basureros.

Acerca de este problema publicó La Prensa, el 13 de septiembre, un reportaje sobre el trasmallo que la Fundación Marea Verde instaló antes de la desembocadura del río Matías Hernández, para contener la enorme cantidad de desperdicios que navegan hacia el mar. Semejante cantidad de basura contamina los ríos y el océano, extermina la biodiversidad e impide su uso racional y sostenible.

La inconsciencia del público debe ser superada con educación ciudadana y medidas firmes de parte del Estado y el municipio. Pero el sistema educativo no va en dirección de una mayor conciencia ambiental y, para las autoridades, la basura no es un “tema”.

Si acaso lo duda, dirija su mirada hacia la Alcaldía de Panamá. Allí, la prioridad es gastar 120 millones de dólares para crear una playa en la cinta costera. Quiero ver al alcalde y a sus asesores chapucear alegremente en la bahía, en medio de cantidades industriales de envases plásticos, desperdicios orgánicos e inorgánicos y otras basuras.

La próxima vez que se mencione la promoción del turismo como asunto estratégico para el Gobierno Nacional, sería oportuno que algún periodista perspicaz le pregunte al funcionario: ¿cómo se concilia esa estrategia con la desastrosa gestión de la basura en Panamá? Tengo curiosidad por saber qué respuesta creativa dará el administrador mochilero o, mejor aún, el eternamente risueño primer ministro, siempre atento a las oportunidades de negocio que se presenten.

El autor es politólogo e historiador y dirige la Maestría en Relaciones Internacionales en Florida State University, Panamá.