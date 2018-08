Blindemos la educación

De nada sirvió el sacrificio de los Mártires del 9 de Enero por un solo territorio para todos, si nos desarrollamos en lo económico, pero nuestro sistema educativo ofrece una educación segregada en calidad e insensible a la individualidad, que amplía la desigualdad y la dependencia y que coarta, en la práctica, el desarrollo social al que tiene derecho cada panameño.

A Panamá le hace falta políticas de Estado en educación que trasciendan gobiernos. Cada quinquenio, o según quién ocupe la cartera ministerial, hay cambios pendulares en las políticas educativas que nos alejan de lograr que el derecho a aprender de manera inclusiva y con calidad sea ejercido de manera efectiva por nuestros niños y niñas.

Está pendiente de aprobación un acuerdo crucial, que promete transformar la precariedad de las políticas educativas nacionales en verdaderas políticas de Estado, con el seguimiento y acompañamiento de la sociedad, a través de la creación, mediante iniciativa legislativa, del Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación (Copeme) 8 sectores trazamos una hoja de ruta de políticas públicas educativas en los ejes de calidad, equidad, formación docente, gestión administrativa e inversión en el Compromiso Nacional por la Educación, con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), atendiendo el llamado al diálogo del presidente Juan Carlos Varela. Identificamos que una de las razones por las que anteriores diálogos y aportes sociales no tuvieron los resultados esperados, fue debido a la carencia de un acompañamiento institucional de la sociedad. Propusimos la creación del Copeme para vacunar al reciente diálogo por la educación, contra la pereza, la inercia, la burocracia y el olvido.

Se hunde nuestra niñez y juventud, privados, justo los que más lo requieren, de educación incluyente y de calidad, en la ineficacia de un sistema que no brinda oportunidades, sino que mas bien, los condena desde su nacimiento. El tiempo corre en contra de los más débiles. Desde hace un año, la aprobación del Copeme es urgente para el seguimiento y acompañamiento de las políticas públicas.

El anteproyecto que se trae a la Asamblea es sui géneris: es resultado de un consenso entre gremios magisteriales, padres de familia, el sector productivo, la academia, la juventud, las oenegés educativas y el propio Ministerio de Educación (Meduca), como un actor más.

Es producto del diálogo y de acuerdos sociales, lo que se asemeja a la forma en que fue gestado el Título Constitucional que blinda al Canal de Panamá. Es consecuencia de los puentes construidos y las convergencias logradas entre actores que hemos depuesto diferencias, dejado de lado animosidades, para hacer un constructo social meritorio y urgente.

Como ciudadana de este país y representante principal en el Compromiso Nacional por la Educación del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) alzo mi voz para advertir del riesgo que corremos, si no se hace realidad el Copeme. Nadie tiene derecho a robar el futuro a niños que no han nacido todavía y que, sabemos, no tendrán la menor oportunidad de acceder a herramientas formativas del siglo XXI si no hay factores disruptivos que transformen nuestra manera de educar.

Urjo a los actores involucrados a que su nombre quede en la historia por las razones correctas. Conviértanse en quienes trajeron luz y esperanza a miles de niños. Igual llamado hago a los aspirantes a la Presidencia de la República: toda propuesta educativa debe tener como piso los acuerdos del Compromiso Nacional por la Educación.

Sería triste que quienes pueden ser los catalizadores del cambio, se transformen en los verdugos de la esperanza.

Demos el primer paso, al darle carácter de ley, a la creación del Copeme. Cumplamos el compromiso. Honremos la palabra empeñada.