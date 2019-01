Carta al papa

Respetada santidad, le escribe un panameño común y corriente. Sí, uno de esos que dice ser del pueblo, pero vive mejor que la mayoría del pueblo. De esos que habla de amar al prójimo, pero no tiene ni idea quién es el tal prójimo. Uno más de los que, de la boca para afuera, se dedica a criticar la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) porque la mayoría lo hace, pero en el fondo desea que ese evento sea un éxito.

Verá, santidad, las cosas por acá han estado de locos últimamente. A nuestro presidente no le cabe la alegría en el cuerpo porque usted ya casi viene, y a la oposición no le cabe la angustia porque teme que, por primera vez y justo antes de las elecciones, le salga algo bien al Gobierno.

En los últimos meses el presidente no ha hecho otra cosa que hablar de usted, y me da pena pensar que él y su esposa lo hagan sentir abrumado. Confío en que ese no será el caso, ya que usted lidió muchos años con los Kirchner. Así que piense en ellos como otros Kirchner, pero menos europeizados.

También temo por cómo lo vayan a hacer sentir esos señores que se llaman candidatos. Aquí no sabemos cuántos son exactamente, porque hasta los hidrantes recolectaron firmas para ser candidatos, pero imagino que los tres más conocidos intentarán sacarse una foto con usted. Por lo tanto, y a fin de hacer más llevadera su experiencia con ellos, le adelanto lo siguiente.

Hay uno con el que usted pudiera identificarse, ya que pertenece a una agrupación que lleva años sin ganar nada, igual que su querido San Lorenzo de Almagro. Al otro usted lo comprenderá perfectamente, pues, así como aseguran algunos, nunca se equivoca y su ego parece no tener fin. En cuanto al tercero, él –para utilizar el lenguaje suyo, santidad– es un mero intermediario entre su jefe y el pueblo.

Santidad, no sé si es un atrevimiento de mi parte, pero quiero pedirle que se quede a vivir en Panamá. Mi petición no es egoísta ni mucho menos, pero es que faltando meses para su llegada al Gobierno le dio por pavimentar aceras, pintar escuelas, reparar avenidas y hasta inaugurar la segunda línea del Metro. Si hicieron todo eso y usted solo viene un par de días, ¿imagínese lo que harían si anuncia que se queda a vivir aquí?

Por favor, piénselo. El cielo es país amigo, así que el tema migratorio lo resolvemos fácilmente. Mire que acá hay mucho para hacer y muchos lugares por conocer. Yo, como buen panameño, conozco mejor Medellín que Guna Yala, pero me han dicho que eso por allá es muy bonito.

Unos últimos consejos, santidad, no olvide ponerle saldo al Panapass del batimóvil –perdón, papamóvil– y tenga cuidado cuando lo estacione en el Casco Antiguo. También, no se deje engañar si le dicen que debe visitar a alguien en El Renacer, le aseguro que, pese al nombre, ese no es un lugar para retiros espirituales. Finalmente, no se pierda el milagro de la administración pública panameña, el Canal de Panamá.

No deje de pedir por los que nos hacemos llamar del pueblo y no lo somos, por los que no sabemos quién es el prójimo y por los que esperamos que el Gobierno nos resuelva todo en esta y en la otra vida. Gracias por venir y espero que disfrute su tiempo en Panamá.

El autor es abogado