Carta pública sobre otra carta

El presente texto brinda algunos comentarios sobre el artículo del Dr. Xavier Sáez-Llorens (en adelante, XSL, para abreviar), “Carta pública a Bergoglio”, publicado el pasado domingo 13 de enero en La Prensa.

Comparto estas líneas en virtud de ciertas aseveraciones del Dr. XSL, que no solo me parecen incorrectas, sino también perniciosas. Aclaro al lector que mis observaciones no obedecen a razones confesionales; no soy teólogo ni apologista de la Iglesia católica.

Como es bien sabido por sus lectores, la postura intelectual del Dr. XSL detracta y menosprecia no solo a la fe católica, sino al cristianismo en general y, por extensión natural, a todas las religiones.

Es justo y necesario coincidir con el Dr. XSL en que el escabroso tema del abuso sexual de menores por parte del clero por ningún motivo debe minimizarse. No obstante, condenar a toda la Iglesia y su historia por las graves faltas de algunos de sus miembros es adolecer de cualquier sentido de la proporción.

La Iglesia tiene 2 mil años de historia y actualmente cuenta con mil 300 millones de creyentes, además de incontables e innegables aportes a la cultura en prácticamente todo el planeta (en las artes, letras, y sí, también en las ciencias). Si la Iglesia católica y sus creencias fueran tan perversas como el Dr. XSL sugiere que son, jamás hubiera durado o aportado tanto. De hecho, si presumimos que el Dr. XSL tiene razón en todo lo que dice sobre el catolicismo y, más en general, el cristianismo y las religiones, no se explicaría cómo es que hemos llegado hasta aquí colectivamente. La especie humana no hubiera sido capaz de sobrevivir a tanta maldad. Aparte, la ciencia moderna y el liberalismo, que no tienen más de 500 años, habrían llegado demasiado tarde para salvarnos.

El lector debe saber que la postura del Dr. XSL no se infiere directamente de la ciencia misma, sino de juicios y prejuicios valorativos acerca de los logros y posibilidades de las ciencias naturales y la modernidad liberal. Su postura es pues, filosófica, no científica, con todas las virtudes y defectos que tienen los razonamientos filosóficos. Esta postura a menudo se asocia o identifica con lo que se conoce como “cientificismo”, esto es, la idea de que la ciencia y la técnica son capaces de explicar todos los problemas del ser humano. No pocas veces, tal postura llega al extremo de creer que puede resolver toda la problemática de la existencia humana.

Sin embargo, el principal escollo del cientificismo es que, de hecho, existen problemas que la ciencia es incapaz de resolver. Por ejemplo, el de las innumerables e indecibles tragedias que ha padecido la humanidad a lo largo de su historia. Ninguna tecnología producto de la ciencia será capaz de viajar al pasado para rescatar a todas las víctimas inocentes que ha habido en la historia. Si fuera capaz de eso, la ciencia misma (o tecnociencia, mejor dicho) sería lo que las religiones llaman “Dios” o denominan con un término más o menos equivalente.

Otro punto que deseo compartir con el lector es que no todos los científicos son cientificistas ni tienen una animadversión por las religiones. De hecho, hay muchos científicos no creyentes que aprecian positivamente el valor de las religiones, o por lo menos, no les interesa en lo más mínimo las diatribas contra ellas. Quizá el más célebre entre estos científicos sea el astrónomo Neil deGrasse Tyson, presentador y director de la excelente serie Cosmos. Por otro lado, existen y ha habido muchos intelectuales ateos o agnósticos (Zizek, Rorty, Sloterdik, Vattimo) que no solo no resultan antipáticos cuando tratan el tema de Dios o las religiones, sino que - muy por el contrario- sus críticas a la religión generan mucho interés y simpatía.

Por último, al satanizar a las religiones y endiosar a la ciencia, se da a entender implícitamente que los científicos son seres prácticamente impolutos y las personas religiosas son básicamente idiotas. Esto no es solamente falso sino increíblemente ingenuo y ridículo. Peor aún, pernicioso. La mera ciencia no nos hace seres moralmente superiores ni las religiones necesariamente nos embrutecen. Sugerir lo contrario es una falta de respeto a la inteligencia del lector. Tal ofensa puede denotar cierto “facismo intelectual” (Albert Ellis), o simplemente una enconada rabia con temas que no se comprenden o abordan adecuadamente.

El autor es docente universitario