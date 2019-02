Ciencia y política: una relación esencial para gobernar

Ante el nuevo contexto político-electoral que se avecina, es importante que todos los candidatos y políticos entiendan cuál es el papel de la ciencia. ¿Cómo articulamos la ciencia con la política?

La ciencia genera conocimiento con diversos propósitos; en ocasiones para explicar lo que provoca o causa un problema. ¿Por qué a pesar del crecimiento económico se agudizan los problemas sociales?, en otras para medir el impacto de algo o la consecuencia de su ausencia. ¿Cuál es el impacto de las políticas de subsidio?, también para demostrar la forma como solucionar un problema. ¿Cómo logramos que la educación sea de calidad? Y no menos importante cuando son problemas complejos y necesitamos comprender lo que ocurre.

El papel de la ciencia debe ser generar conocimiento para mejorar nuestras condiciones de vida; no obstante, muchos seudocientíficos hacen uso de ella para otros fines. Esto ocurre cuando de alguna manera el quehacer científico queda supeditado a la política, intereses económicos e ideológicos y se alejan del papel de la ciencia (generar conocimiento para transformar la realidad).

El principal problema es que los políticos no entienden el papel de la ciencia dentro del Estado. Deben entender que el científico no es la persona a la que luego de la decisión tomada y ejecutada, le piden que demuestre “científicamente” que fue la decisión correcta, para luego justificar una decisión sin bases ni evidencias. No es la primera vez que desde 1990, luego de una decisión tomada por los políticos, corren donde el científico para que genere un estudio para avalar la decisión, sin importar las consecuencias.

El primer paso para cualquiera persona que gane las elecciones en 2019, es dejar de ver a la ciencia como una herramienta para argumentar las decisiones ya tomadas y basadas en intereses políticos y económicos.

El segundo paso es darle un giro a la forma de gobernar; desde 1990 poca atención le han dado los creadores de políticas públicas a la ciencia; precisamente esta es la clave del éxito de países con los mejores indicadores sociales. Apoyarse en la ciencia para la elaboración de políticas públicas. Se debe incorporar el quehacer científico como parte del proceso que desemboca en una propuesta, proyecto, plan o política pública.

El nuevo gobierno debe apoyarse en la ciencia; aquel gobernante hombre o mujer, que logre articular el quehacer de la ciencia con la elaboración de políticas públicas, tendrá mayor eficiencia en el objetivo de disminuir los problemas persistentes de nuestra sociedad.

La ciencia como sujeto y objeto, su producción de conocimiento no puede estar condicionada por intereses políticos. Al mismo tiempo, el quehacer de las políticas públicas debe incorporar la ciencia, como elemento previo a su elaboración. Hagamos un alto a la improvisación, el ente generador de políticas públicas no puede seguir siendo el capricho de un candidato; es la ciencia la que debe brindar los insumos para las políticas públicas.

El autor es doctor en sociología. Miembro del movimiento Ciencia en Panamá.