Ciudad, libro, cultura y territorio

Termina el mes de agosto con varios eventos importantes. Primero, la celebración del medio milenio de historia urbana de la primera ciudad sobre las costas del Pacífico americano, preámbulo de una serie de eventos tecnológicos que pasan de los primeros caminos coloniales transístmicos, por el primer ferrocarril transoceánico y que culmina con un canal de agua, que con la ampliación del Canal, transformó y sigue transformando las economías globales. A nivel interno, esta sucesión de eventos tecnológicos determina la conformación del espacio de tránsito y la imagen territorial, que incluye no solo ciudad de Panamá, sino la de Colón y las de origen colonial de Portobelo y de Nombre Dios. El alcance de la conmemoración se quedó “poquitita” limitándose a una programación que culminó con cabalgatas y fuegos pirotécnicos. El programa de celebración de los 500 años dejó una serie de publicaciones de referencia que contribuyen al acervo intelectual de los panameños. Como he expresado antes, no hubo visión para legar algún elemento urbano que asociara la celebración con el objeto y motivo de esta con una ciudad de 500 años en el contexto del siglo XXI. Ante esta gran ausencia los políticos se tiran la pelota, pero al final, el resultado es el mismo: no hubo legado urbano para la primera ciudad sobre el Pacífico americano y que en pleno siglo XXI, esta ciudad ameritaba.

Termina el mes de agosto con la Feria Internacional del Libro de Panamá en su versión 15, celebrando también las efemérides de la ciudad de Panamá. Bajo el alcance de su programa literario, tuvimos el honor de dar la bienvenida a la primera publicación sobre el Cerro Ancón, la cual recoge en su presentación la referencia de haber aparecido la voz de Ancón, también hace 500 años cuando se ordena el traslado al nuevo sitio de emplazamiento del primer lugar fundacional. El Cerro Ancón, elemento geográfico sobre el territorio urbano es parte del imaginario local hace medio milenio de historia urbana o de construcción social.

Durante la Feria del libro fui asaltado por jóvenes ávidos de entender esa trama entre personas, libros y territorio. La asignación escolar de los estudiantes era colectar firmas de autores panameños para luego documentar de fuentes electrónicas sus biografías y escudriñar aportes y contribuciones. Esta iniciativa de los maestros de articular eventos de coyuntura con las experiencias de los estudiantes detona procesos cognitivos que van más allá de repetir información en las aulas, desgastados conceptos desconocidos y desarraigados de su contexto social. Los estudiantes en la Feria del Libro, con los autores panameños, mediante una asignación escolar “descubren” la producción literaria de los panameños. No puedo sino más que celebrar la metodología de enseñanza y augurar construcción de conocimiento. La disonante de la experiencia fue que ninguno de los estudiantes de un centro educativo de la ciudad de Colón me pudo explicar la ejecutoria de José Guardia Vega, nombre que tenían todos estampados en sus camisas. La ausencia del conocimiento de un personaje colonense, por parte de sus estudiantes, me levanta preocupación. Existe una necesidad urgente de formar estudiantes de manera integral, necesidad de que reflexionen sobre la ejecutoria de hombres que los vinculan su educación, su ciudad y su territorio. Después preguntamos ¿Qué pasa en Colón? Allí una pista interesante, la educación y la cultura.

La Feria Internacional del Libro de Panamá demostró, una vez más, que es un espacio necesario para el fortalecimiento de la cultura de los panameños y para establecer entre sus escritores, un vínculo territorial que dice que somos los panameños los que producimos libros en Panamá, para Panamá y el mundo. Que sigan más ferias del libro. Felicitaciones a los visionarios de este encuentro cultural.

Termina el mes de agosto y tenemos como resultado la creación del Ministerio de Cultura, una promesa de campaña que el presidente Laurentino Cortizo cumple tras dosmeses de mandato. Se culmina un proceso anhelado por muchos de los trabajadores de la cultura y con enormes retos a futuro que aspira con los nuevos programas y enfoques fortalecer elementos de identidad, cultura y territorio. Los programas del nuevo Ministerio de Cultura deben también imprimir un eje transversal que incorpore el territorio, sobre el cual los panameños identificamos, construimos vínculos y desarrollamos relaciones. Es sobre el territorio la dimensión física sobre la cual acumulamos experiencia y sobre el cual desarrollamos identidad. Las gentes, sus aportes y los elementos materiales son todas piezas de un mismo rompecabezas cultural que espero el nuevo Ministerio logre “armar” en beneficio de nuestra sociedad.

Terminó agosto, la fiesta, la feria del libro y con ello el legado de la basura que se mostraba airosa y desafiante como antesala de los miles de jóvenes que venían a la Feria del Libro a descubrir elementos de nuestro querido Panamá. Urge también desarrollar un esfuerzo importante para entender que la dimensión ambiental es parte de esa cultura que hay que construir. Para ser exitosos en este proyecto nacional debemos comprender que Panamá, su gente, sus libros y su ambiente son parte de una sola cosa que es la cultural nacional. Finalmente, le paso la bola al primer ministro de Cultura, Carlos Aguilar, a Priscilla Delgado, a Katy Osorio, a Daniel Domínguez, y a todos los colaboradores del nuevo Ministerio. De ellos tenemos grandes expectativas de establecer los primeros ejes transformadores del nuevo Ministerio de Cultura y ver con luces largas la transformación de Panamá. Cuenten ustedes, también, con mi apoyo y mis letras.

El autor es escritor