Colisión entre ciclistas en la ciclovía

El domingo 19 de mayo, en la ciclovía, a las 7:15 a.m., aproximadamente, realizaba mi rutina de ejercicios en bicicleta. Venía manejando en mi carril derecho saliendo de Amador, en dirección al estadio Maracaná, cuando veo que un ciclista venía hacia mí, es decir, el señor manejaba su bicicleta por el carril contrario. Al verlo, mi reacción fue hacerme más hacia la derecha y pude ver que él zigzagueaba de izquierda a derecha y finalmente impactó un costado de mi llanta delantera. Este accidente no debió pasar si él hubiese obedecido las simples reglas de tránsito, manteniendo su carril derecho.

Soy una mujer pequeña y delgada, caí al pavimento luego del impacto, el ciclista estaba ahí al igual que otras personas, y fue un miembro de la Policía Nacional que presenció el accidente, quien llamó a la ambulancia 911 que posteriormente me llevó al Hospital San Fernando a mi solicitud.

El ciclista que me colisionó es una persona alta, de contextura gruesa y, según manifestó, no recibió golpe alguno y no portaba el casco de seguridad recomendado para este tipo de actividad. Ante mi reclamo de por qué iba manejando en el carril contrario y que al verme pudo esquivarme si tan solo hubiera tomado su derecha y no lo hizo, fue entonces cuando él se disculpó en frente de los paramédicos que me revisaban y luego se marchó. Ni siquiera supe su nombre.

Lo que en un principio pareció ser un simple golpe sin consecuencias, resultó más grave de lo pensado. Tuve una fractura desplazada de mi clavícula izquierda que requirió una operación para alinear el hueso fijándola con tornillos, tres costillas fracturadas y un neumotórax. También he requerido sesiones de fisioterapias indicadas por el médico para volver a la normalidad.

Comparto este testimonio para hacer un llamado a la población y a las autoridades pertinentes, ya que se debe educar a la población y a los estamentos de seguridad que se encuentran en dicha área, con campañas y letreros que indiquen normas básicas sobre cómo se debe circular, qué hacer en caso de una colisión o atropello, la importancia del equipo de seguridad como es el casco para quienes practican el ciclismo. Cada vez son más las personas que se ejercitan y disfrutan del ciclismo al aire libre y deben seguir las normas elementales del manejo tales como, mantener siempre su derecha, observar las indicaciones que se encuentran en la vía, estar alertas, evitar la distracción, no tomar fotos ni selfis mientras manejen, entre otras.

Este accidente pudo terminar en una tragedia. El agente de la Policía Nacional que estuvo en el lugar de los hechos no me orientó en el procedimiento a seguir para este tipo de colisión y cómo se deslindan las responsabilidades, ya que debido al impacto y los nervios, no lograba pensar con claridad. Estoy segura de que hay mucho desconocimiento sobre el procedimiento a seguir en este tipo de situación.

Por esta razón, comparto mi testimonio para de alguna manera evitar que situaciones como esta se repitan.

La autora es contador público autorizado