Comedia y salud mental

Para nadie es un secreto que estar mentalmente sano es uno de los retos más importantes que existen en la vida; más aún, cuando vivimos en un ambiente corrupto, desordenado, con exageraciones negativas y demás ingredientes que no ayudan a corregir el sistema diario que vivimos. El reto es querer seguir viviendo, disfrutando, compartiendo, realizando actividades que queremos llevar a cabo día a día. Es poder decir sí a todo lo que se enfrente y se ofrezca sanamente, permitirnos pasar este lapso vital de la mejor manera posible y darle la oportunidad a tu ser de hacer lo posible para llevar una vida positiva, ayudando a tu mente a estar sana.

La pregunta del millón es ¿cómo se puede lograr todo eso en un mundo tan loco como en el que vivimos? Yo soy comediante, he pasado momentos difíciles en mi vida y los he podido afrontar y sobrepasar con la virtud de siempre tener una actitud positiva, mostrando mis dientes por medio de una sonrisa, rodeado de un ambiente feliz y sano, creando lindas energías y desechando todo lo que es tóxico.

Ser comediante no es fácil, igual hay que trabajar mucho para llegar a ser exitoso. Hay que ser creativo, pensar mucho en cómo hacer para que tu público te escuche y se lleve una enseñanza tuya y lo más difícil de todo, cómo hacer para llegar a los corazones de cada uno y ayudar a mejorar su calidad de vida por medio de la risa. ¿Nos preguntamos cual será la verdadera razón por la que no somos felices y no hemos podido vivir la vida? Lo más fácil es echarle la culpa a todo lo externo, creyendo que es esto lo que maneja nuestros quehaceres, lo que hace que nuestro tiempo no sea beneficioso, culpando siempre a otro, cuando somos nosotros los únicos dueños de escoger la calidad de vida que queremos tener. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de poder manejar sus emociones y decidir si quiere reír, llorar, pasar un día amargo, aburrirse, sonreír, etc.

Nuestra mente está contaminada de pensamientos ilógicos, dañinos y muchas veces de elementos que no dejan correr la imaginación correcta. La comedia es la cura a esa contaminación. Nos ayuda a segregar las endorfinas, las hormonas de la felicidad que contribuyen a mitigar la sensación de dolor, nos trasportan a otra dimensión y nos ayuda a obtener una salud mental positiva, sana y feliz. ¿Entonces, por qué no tener en cuenta que la vida también nos da la oportunidad de vivir felices? ¿Por qué no agradecemos por lo que tenemos en vez de llorar por lo que no tenemos? ¿Por qué no ver el vaso más lleno que vacío? ¿Por qué no vivir la vida pensando en lo que puede ayudar a nuestra mente a estar sana por medio de pensamientos agradables, haciendo el bien por el prójimo y, por qué no, de vez en cuando darse un baño de risas asistiendo al teatro a ver una comedia?

Una salud mental plena se logra llevando a cabo todo lo que el Todopoderoso nos dio para hacerlo realidad en cada una de nuestras experiencias. Convirtamos nuestras vidas en momentos de felicidad y miremos los sucesos como oportunidades para poder ser mejores personas y ayudar a nuestro entorno a ser cada vez mejor para así tener una salud mental positiva.

El autor es comediante