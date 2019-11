Competitivad: mediocre y reactiva o dinámica y proactiva

Cada vez que escucho o leo algún economista hablando de Singapur y su modelo económico envidiable, solo me salta a la pregunta “ Y donde esta nuestro Lee Cuan Yew? ¿O Quien será? ¿O Panamá lo aguantará?

Panamá tiene 10 años en retrasos como Estado con relación al ritmo que llevábamos hasta el 2009. EL problema de la competitividad no es más que la mediocridad que hemos tenido como sociedad, no es mas que la respuesta ante las adversidades del Estado y no de una política de estado con una planificación estratégica de manera integral.

Nuestra sociedad exige a los diputados transparencia, a diario. Pero en las empresas utilizamos el “Off Shore” durante varias décadas, para evitar los tributos al Estado. no le pagamos a nuestros empleados y colaboradores de una manera justa, pero exigimos grandes resultados. Fuimos y tocamos la puerta de políticos y los corrompimos para lograr algún contrato o prebenda, pero los únicos culpables son los políticos. Debemos hacer un “mea culpa” y juntos buscar solución integral como sociedad.

Debemos hacer eficientes las Zonas Económicas Especiales (ZEE). Puerto Armuelles donde tenemos el mayor calado del Pacífico con aproximadamente 200 metros de profundidad, deberíamos instalar un astillero para los neo panamax. No hay un solo astillero de estos desde California hasta Cabo de Hornos, sabes todo el negocio que se generaría alrededor de un astillero de esta envergadura? No solo eso, debemos instalar cooperativas para procesar el banano, plátano y otras especies que puedan ser cultivadas en estas tierras. Debemos garantizar las infraestructuras para lograr ser competitivos. Aeropuertos, calles, hospitales, incentivar la inversión privada y pública. Otra planta para procesar todo lo que se pueda con destino a Asia con todos los permisos y regulaciones de los gobiernos asiáticos más exigentes.

En Zona Libre de Colón nos acostumbramos al modelo de reempaque, comercialización y redistribución, todos, empresarios, empleados, gobiernos. Pero nadie trazo una estrategia de la evolución a largo plazo. Ahora necesitamos infraestructuras aeroportuarias de primer mundo, rediseñar el modelo de esta ZEE, aún estamos a tiempo.

Panamá Pacífico ha logrado mantener su modelo de negocio bastante eficiente, sin embargo, debemos lograr la salida al mar y acondicionar el aeropuerto para naves de alta capacidad de carga comercial y vuelos internacionales, para turistas como una alternativa tipo Newark y New York. Debemos lograr estrategias Público-Privadas eficientes.

Otras ZEE debemos levantar una estrategia de país con indicadores a corto, mediano y largo plazo. Esto solo se logra con una sociedad cohesionada, bajo el paraguas “Panamá”.

Hace uno año aproximadamente un grupo de profesionales hicimos un esfuerzo por traer Amazon a Panamá. Probablemente nos faltó un poco de recursos, a lo mejor algún excelente relacionista internacional, ¡pero les aseguro que teníamos todo y lo principal es que “sabíamos cómo y qué hacer!

Nos encontramos un Estado no solo en déficit, sino también mal contabilizado, nadie se preocupo por mantener una contabilidad sana, ni las políticas fiscales responsables, ni menos indicadores eficientes. El INEC es una burla a la pobreza.

Si no logramos trasladar las experiencias y necesidades de los empresarios, de las multinacionales, de los MiPymes informales y formales al sistema educativo, pues es solo seguir con lo mismo, “hacer dinero rápido” que por supuesto que activa la economía, pero no garantiza sostenibilidad a mediano ni a largo plazo. Si la sociedad entera no se ilustra y comprende que hay docentes y gremios enteros muy buenos y correctos, pero también hay docentes y gremios ineficientes y que no desean que nuestros hijos progresen, como el caso de la Escuela Costa Rica en Arraiján, donde 4 docentes de un gremio decidieron cerrar la escuela y cuando se converso con los padres y otros docentes, así lo manifestaron. Si como sociedad no nos metemos, entonces no nos quejemos, porque nada hacemos.

Estamos pensando en Competitividad cuando los niños en Bocas del Toro, Chorrillo, Colón, las Comarcas, Herrera y los 300 corregimientos más vulnerables no tienen que poner en su mesa y menos sobrepasan el 5to grado de la escuela, ni decir cuando no llegan más allá del 8vo grado. ¿Qué creen que va a pasar con la prostitución? ¿El narco tráfico? ¡Ya nuestros pescadores salen a pescar cualquier cosa menos peces! Nos quejamos de la delincuencia, asesinatos y delitos, pero pagamos mal, no abrimos espacios. Dejemos de dar lo que nos sobra e iniciemos a compartir lo que tenemos.

La competitividad es un asunto de todos, juntos, como sociedad, como país, sin matices políticos, económicos, ni prejuicios. Llevar a Panamá al siguiente nivel es la consigna.

El autor es ingeniero industrial