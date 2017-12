Comprender la igualdad

A menos que construyamos una sociedad que vea al ser humano no como un medio para conseguir un fin sino como el fin en sí mismo, seguiremos siempre atrapados en el odio, la infelicidad y la violencia, lo que el budismo llama un mundo de animalidad, donde los fuertes se comen a los débiles. Nos limitamos a repetir los mismos patrones.

Es fundamental enseñar a los ciudadanos de todas las naciones a verse ante todo a sí mismos y a los demás como seres humanos.

Debemos hacer que las personas sean conscientes de los derechos humanos mediante la educación. Nuestros colegios deben enseñar los derechos humanos, nuestros religiosos deben enseñar los derechos humanos y nuestros gobiernos deben respetar los derechos humanos.

El corazón de un niño no discrimina. Si no les enseñasen a discriminar, los niños de todas la razas jugarían juntos y felices. A los niños poco les importa que sus familias o sus amigos sean acomodados o el tipo de trabajo que desempeñan sus padres. Para ellos, todos los individuos son iguales.

En lo más profundo de nuestras vidas, cada uno de nosotros posee una preciosa espada llena de piedras preciosas que solo es nuestra. Esta espada espiritual atraviesa las fuerzas negativas y defiende la justicia. Mientras seamos conscientes de que poseemos esta espada interior y la pulamos continuamente a favor del bien, nunca seremos vencidos. Ganaremos siempre. Esta espada preciosa es nuestro corazón, nuestra determinación. Si no la pulimos, crecerá torpe y débil y si permanece envainada, no servirá para combatir obstáculos. No es una espada cruel y malévola que hiere a los demás, es un tesoro infinitamente precioso. Quienes nunca desenvainan ni abrillantan su espada interior de la justicia llevan vidas temerosas y tímidas. Esta magnífica espada es tu carácter. Por lo tanto abrillantar la espada interior que llevas dentro significa estudiar, hacer amigos y construir una personalidad sólida. Abrillantar la espada interior es el propósito de la práctica diaria budista.

Estuve con Nelson Mandela, antiguo presidente de Sudáfrica en dos ocasiones. El presidente Mandela soportó 27 años y medio, casi 10 mil días, encarcelado por sus actos de anti-apartheid. Es el campeón indomable de los derechos humanos que puso fin a la política inhumana de segregación racial en su país. Sudáfrica mantuvo un estado inigualado de discriminación violenta contra la mayoría de sus ciudadanos. Con el apartheid, para los sudafricanos negros era un delito ir en autobús “solo para blancos” o beber de una fuente “solo para blancos”, caminar por una playa “solo para blancos”, estar en la calle a partir de las 11 la noche, viajar, estar en paro o vivir en determinados sitios. En resumen, los sudafricanos negros no eran tratados como seres humanos.

Lleno de rabia por la discriminación imperdonable que veía a su alrededor, Mandela se convirtió en el líder del movimiento anti-apartheid. Esta pasión por la justicia era la espada llena de piedras preciosas que él blandía. Estudió, trabajó y adoptó una postura no violenta, pero resuelta contra el Gobierno, decidido a reformar completamente esta sociedad inhumana. Nunca cedió, ni tan siquiera bajo las condiciones infernales a las que fue sometido en prisión y logró terminar con la tradición discriminatoria que había durado en Sudáfrica casi 350 años.

Quienes han sufrido persecuciones en nombre de la justicia son muy nobles. Mandela, que en un momento dado fue objeto de burlas y humillaciones, es respetado ahora en todo el mundo.

El autor es presidente de la Soka Gakkai Internacional