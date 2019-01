Conversemos

La función de un periodista de opinión es la de entablar una franca conversación con aquellos lectores que le hacen el favor de dedicarle tiempo a leer su columna. Las estadísticas muestran que nadie cambia su opinión por leer una columna. Si el lector termina estando de acuerdo con lo que lee, normalmente es porque el columnista ha verbalizado su opinión de tal forma que el lector siente mayor claridad sobre lo que en esencia es su forma de pensar. El logro entonces es que la claridad fortalece su propia opinión.

Lo que se logra cuando un lector opina distinto a lo escrito por el columnista, es que termina reflexionando más tiempo sobre el tema, poniendo en contrapunto su opinión a la del columnista. Aunque no hay cambio de opinión, en este caso él también logra reforzar con mayor claridad su propia opinión contraria.

Si el periodista de opinión logra que el ciudadano se aparte por un momento de todos sus importantes quehaceres mundanos diarios, sin los cuales la sociedad no funcionaría, y dedica unos valiosos minutos a reflexionar seriamente sobre algún tema público vital para la Nación y en esos minutos puede lograr claridad, se ha logrado un importante eslabón de funcionamiento en la sociedad democrática: un ciudadano con mayor claridad intelectual propia sobre la agenda pública. Un ciudadano no solo informado, sino con una opinión producto de su propia reflexión y con instrumentos verbales que le ayuden a expresar su opinión con claridad y convencimiento. Así, los ciudadanos decidimos votar con el claro pensamiento, y no con el puro sentimiento de ese momento.

Para lograr todo lo arriba descrito tenemos que tener claridad sobre la realidad y no simplemente -cual rebaño- repetir el sentimiento visceral que en el momento expresa la mayoría con quienes uno se encuentra.

Como ejemplo: a mi alrededor escucho cosas como “este país es un desastre”, seguido por “el presidente es la misma vaina que el anterior”, “la economía es un desastre jamás antes vivido”, “no hay esperanza” y siga por allí. Ninguno de estos dichos repetidos es realista. El país no es un desastre. ¡Eso equivaldría a decir que nosotros mismos somos un desastre! y sabemos que no es así. Como país hemos logrado grandes metas. Hay panameños exitosos mundialmente en todas las profesiones. No somos violentos; no resolvemos matándonos. Mucha gente de muchos lugares quiere vivir aquí, y nadie querría vivir en un país desastroso. Estos dichos simplemente son aplicar –sin pensar– el fenómeno de la “pelonera”. Si vemos que alguien le pega al policía: “oye, ¿por qué le pegaron?”. “No sé, pero peguémosle”.

Volviendo a la claridad: hay que alejarnos de la “pelonera” y pensar con claridad. ¡Es nuestra obligación ciudadana! Tenemos que estar orgullosos de Panamá y los panameños. Tenemos que decir con claridad: “hemos pasado por problemas y desilusiones mucho peores y las hemos superado”. No hay tal desastre. Varela desilusiona, pero no es Martinelli; no son “la misma vaina”. Las relaciones con China no son poca cosa. Fue un acto de valentía que ninguno de los gobiernos anteriores se atrevió a siquiera intentar, y por el cual su gobierno será recordado.

Tenemos candidatos a la Presidencia que no son mesiánicos, pero ¡qué bien que no lo sean! Tenemos consensos ciudadanos sobre la solución de los problemas vitales: educación, agua, CSS, salud, justicia/transparencia, planificación. Tenemos un Plan 2030 de los ciudadanos y candidatos por libre postulación a todos los puestos de elección, entre los cuales hay esperanza. No vamos a elegir a un rey: vamos a elegir a un administrador de la cosa pública (nuestra cosa) y le estamos entregando nuestro plan sobre el Panamá que queremos.

Hay razones para preocuparnos, como que los problemas vitales se resuelvan según nuestro plan ciudadano, pero de ninguna manera vamos a resolverlos con el pesimismo y la desesperanza.

A dejar la lloradera inútil. ¡Dejemos el pesimismo, y busquemos la claridad de pensamiento para cumplir con nuestra responsabilidad ciudadana!

El autor es fundador del diario ‘La Prensa’.