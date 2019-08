Corrupción, un problema mental

La corrupción es el efecto, el problema es el corrupto. La enferma no es la justicia, sino el individuo injusto, sea juez o ciudadano común. Lo tenemos que abordar como un problema de la persona que genera la acción.

A raíz de las reacciones a varias presentaciones que he hecho respecto a este tema de la corrupción, me motivé a escribir este artículo. Me satisface que muchos han aceptado con entusiasmo e interés la propuesta científica que hago para abordar el problema. Sin embargo, otros no han quedado claros con la misma y, entendiendo sus confusiones, deseo esclarecer mi planteamiento.

Hace pocos días una colega doctora, no psiquiatra, me comentó que estaba en desacuerdo con el diagnóstico que establezco en mi propuesta. Me dijo que en su opinión, el diagnóstico era el de “maleantes” y que la solución era “el rejo”. Una exfuncionaria de alto nivel que estaba presente replicó que concordaba. Entiendo perfectamente la emoción detrás de sus reacciones, pero esos comentarios emocionales y no cimentados científicamente son inconducentes a un verdadero entendimiento y a una efectiva solución.

De igual forma respondo a los que plantean que es un problema de valores. Ciertamente lo es, pero esto es meramente descriptivo, no una explicación científica. Es necesario entender cómo estas personas no aprendieron los valores culturales de cooperación; es necesario entender cómo se originan en sus mentes las distorsiones que padecen y también es necesario entender si esta incapacidad de vivir con estos valores se puede evidenciar en el funcionamiento de sus mentes. Afortunadamente ya podemos identificar las zonas del cerebro que determinan nuestra sensibilidad y coordinación social, y estas no se activan normalmente en estos individuos.

Otra persona replicó diciendo que el problema de la corrupción es “monetario”. Aunque el dinero, al igual que el poder, son objetivos de sus motivaciones, me gustaría preguntarle a esta persona si tiene evidencia de que el dinero tiene algo intrínseco que es tóxico y genera tales problemas de personalidad. La respuesta es no. Me gustaría también preguntarle si ella estaría cuidándose mucho de no ser exitosa económicamente, no vaya a ser que por generar riqueza, automáticamente se convierta en corrupta. Esperaría que su respuesta fuese “no”.

Los corruptos son personas que evidencian mayormente dos trastornos de personalidad: antisocial y narcisista. Pero estos trastornos se evidencian en muchas otras áreas del quehacer humano, más allá de la política y la corrupción. Hay personas insensibles y egocéntricas en la medicina, en las instituciones religiosas y en la empresa privada. Nosotros, psiquiatras y psicoterapeutas, los estudiamos a todos utilizando las herramientas actuales que nos dan la neurociencias.

El problema particular de los corruptos es el grado de afectación y perjuicio que generan en la sociedad. Interfieren tanto con el funcionamiento cooperado y armónico de una nación que eventualmente acaban colapsando al sistema, ya que hacen que muchos empiecen a actuar con desconfianza y cada quien velando por sus intereses particulares como forma de protección.

La propuesta tampoco es una excusa para catalogarlos como personas con padecimientos mentales y exonerarlos. A estas personas hay que señalarlas, rechazar sus conductas y restringir su influencia en la actividad social. Esto no se haría en instituciones mentales; estas son para los que padecen ellos mismos sus problemas, como el deprimido severo, el psicótico, el adicto y otros más. En el caso de los corruptos, es la sociedad la que padece las consecuencias de sus conductas y si al desaprobar sus actos, ellos no los corrigen, entonces habrá que restringirlos en la cárcel. Punto.

Quedo muy interesado en seguir ampliando el tema porque es mi convencimiento que el abordaje científico es lo que más nos puede ayudar, al igual que nos ha ayudado en muchos otros problemas de la sociedad.

El autor es médico psiquiatra y psicoterapeuta