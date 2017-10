Nuestra Corte Suprema de Justicia es una vergüenza mayúscula. Varios de sus integrantes se aferran a la defensa de los delincuentes de alto perfil, favoreciéndolos al encontrar siempre una coma, un tecnicismo, una excusa o un disparate que impide que la justicia falle en derecho y se determine la inocencia o culpabilidad del procesado. Una y otra vez, escamotean el deseo de los panameños de que se haga justicia. Unos magistrados que están prestos a bloquear los procesos hasta del confeso que reconoce la autoría del delito por televisión nacional, blandiendo el dinero robado. Lo mismo ocurre con el cómplice que les enseña las cuentas bancarias donde está el dinero hurtado. Esta es la Corte de la impunidad: sus fallos son la expresión más lamentable del servilismo; sus argumentos, tan genuflexos y acomodaticios, como el de las conciencias de alquiler. Al final, sus actos solo sirven para que los acusados hagan parrandas al verse impunes. La delincuencia que saqueó este país en los últimos años ha encontrado un poderoso aliado en la Corte, sabiéndose protegida con fallos que parecen el guion de una mala comedia. Por ello, la Corte es nuestra mayor decepción, en especial por sus más recientes integrantes, cuyo primer acto fue el correr a elegir al rey del malabarismo y del statu quo. Ni siquiera disimularon; nos dejaron claro que son más de lo mismo, que nunca fueron parte del tan anhelado cambio que demanda el país. De ello hablan sus sentencias, sus “incestos” jurídicos. De su puño y letra nos dejan saber claramente su esencia y su misión. Con ellos, la Corte nos garantiza que los corruptos tengan libertad para hacer de esta su finca particular, y estos magistrados, sus peones incondicionales. Sus integrantes no conocen la vergüenza; hablan de ética en foros internacionales; viajan para hacer pública su ignominia disfrazada de justicia, mientras acumulan expedientes. Con cada fallo, el país retrocede. Pero la peor tragedia no es que en Panamá reine la impunidad, sino nuestra indiferencia.