Cortizo en su laberinto

Recuerdo con mucha claridad que en el año 1975, la entonces Asamblea del Poder Popular, creada por Omar Torrijos, se reunió en la provincia de Bocas del Toro y por unanimidad solicitó que su gobierno estableciera relaciones diplomáticas y comerciales con la República Popular China.

Cauto como era el líder de la revolución octubrina, rodeado como estaba de buenos asesores, no acató tal recomendación de acercamiento normal con la China que fundó Mao Tse Tung.

Convengo en la actualidad, que si bien dentro de nuestros legítimos derechos como país independiente y soberano que somos, estas relaciones a que aludo, y que ha establecido el gobierno saliente del presidente Juan Carlos Varela, el nuevo gobierno debe mantener una inteligente distancia.

Como interpreto en las palabras recientes que ha pronunciado Nito Cortizo, de que mantendrá un equilibrio entre la izquierda y la derecha, es decir, en una posición centrista, distanciado de las grandes potencias, que sí se manejan en esos extremos, ya que vivimos tiempos muy delicados de confrontaciones notorias entre Estados Unidos y la República Popular China, en que no podemos perder de vista que esa República, al obtener su independencia en 1949, no se involucró con el socialismo que José Stalin había implantado en la ex Unión Soviética.

Téngase en cuenta que Mao no se equivocó, porque el socialismo en las ex Repúblicas Soviéticas se desplomó, mientras que en la China Popular sigue adelante en el pensamiento de sus sucesores, en un socialismo que toma del capitalismo lo mejor.

Digo lo anterior respaldando la posición adoptada por el presidente electo Cortizo, ya que no debemos caer en las provocaciones de doctrinas exóticas. A la vez, podemos recordar la lectura de acertados pensadores demócratas estadounidenses que son de línea antibélica, ideas que debe atender el presidente Trump para que no insista en aumentar las pasiones políticas en nuestra América, y en consecuencia, cualquier diferencia que exista entre naciones sean resueltas con el diálogo.

Después de más de 100 años de complejas relaciones entre Panamá y Estados Unidos, nuestro país debe tener la suficiente madurez para llevar adelante una política exterior balanceada, y no dependiente de los vientos del momento, o de los intereses de unos cuantos allegados al poder.

El autor es abogado y periodista