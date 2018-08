Criminalización de la opinión

Usar el sistema judicial como herramienta para coartar la libertad de opinión y de expresión es una mala práctica utilizada por personas con poder y/o con medios económicos, para tratar de amedrentar a las personas con opiniones contrarias a las suyas.

Y digo tratar, porque estas acciones pueden lograr una de dos cosas: amilanar a las personas, o bien empoderarlas para exigir el derecho fundamental de expresar sus opiniones sin ningún temor y sin presiones.

Mariela Ledezma y yo somos productoras de Sal y Pimienta, un programa de radio que se transmite todos los días de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. por Omega Stereo (goool!). Lo que nos mueve cada día para llevar este programa al aire es luchar en contra de la corrupción. A través de nuestras opiniones y de las de nuestros invitados, debatimos, analizamos e informamos a nuestra audiencia acerca de hechos y situaciones, a fin de que se formen un criterio más completo de cómo la corrupción nos afecta a todos.

Mientras tengamos el espacio y la energía, seguiremos llevando este programa a nuestras audiencias con el profesionalismo que nos distingue. No es una absurda querella presentada por aquellos que quieren acallar las críticas lo que nos va a detener.

No es nuestra opinión la que deshonra a Ricardo Martinelli ni lo hemos imputado falsamente a él o a ningún miembro de su familia. Nosotras citamos hechos y datos publicados y conocidos en Panamá e internacionalmente: Ricardo Martinelli abusó de su poder, razón por la cual fue solicitado en extradición, detenido en Estados Unidos, su solicitud de extradición fue validada por dos prestigiosos jueces: Edwin Torres y Marcia Cooke; fue acusado y está siendo juzgado por la Corte Suprema de Justicia de Panamá. No hay querella que pueda ocultar este hecho. ¡No se puede tapar el sol con un dedo!

Además de este caso, Ricardo Martinelli está siendo investigado por otros casos, y sus hijos, Luis Enrique Martinelli y Ricardo Alberto Martinelli, tienen una solicitud de extradición por haber sido mencionados en las confesiones de André Rabello en el caso Odebrecht. Tampoco hay querella que pueda ocultar este hecho.

En el improbable evento de que esta querella, más mediática que legal, pueda avanzar, podemos asegurarles a todos que, tanto Mariela como yo, la enfrentaremos con valor, hidalguía y con todos los sustentos que respaldan cada una de nuestras opiniones. No buscaremos un puesto de elección para aprovecharnos del fuero penal electoral, no viajaremos a Miami u otro país para evadir la justicia, y no alegaremos enfermedades o citas médicas para atrasar las audiencias. Hemos sido duras críticas del sistema judicial, pero a la vez somos respetuosas de la ley.

La querella contra nosotras se suma a otras querellas contra medios de comunicación y contra cualquier ciudadano que mencione a la familia Martinelli. Esto es un ejemplo de cómo la penalización de la calumnia y la injuria se ha convertido en una herramienta para quienes quieren burlar la rendición de cuentas a través de interponer denuncias penales. Los daños y perjuicios por calumnia e injuria deben ventilarse en la esfera civil. Ya es hora de despenalizar esta figura y de proteger la libertad de opinión y de expresión… un derecho fundamental que el Estado tiene el deber de garantizar.

La autora es miembro de Movin