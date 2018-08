¿Crisis prerrevolucionaria?

El intelectual Rubén Darío Sousa, dirigente histórico del Partido del Pueblo, la izquierda más antigua y más racional de nuestro país, ha presentado un largo escrito con el título “Panamá: crisis pre-revolucionaria”, publicado en el medio Con nuestra América, que me ha enviado un amigo por las redes sociales.

Plantea que “este estado de confrontación de los diferentes frentes populares, relaja y debilita el poder y autoridad del Estado existente...”, “esto es el verdadero significado de lo que tiende a convertirse en un clamor popular con respecto a una asamblea constituyente”…”el ingrediente que transporta el germen de la crisis revolucionaria es la intención de convocar una asamblea constituyente”.

Cito, para que conozcamos su posición y sepamos que cuenta con el casi unánime apoyo que existe para una constituyente, que por supuesto ellos piden sea “originaria”. Ahora, hay que reconocer que casi todas las asambleas constituyentes en la historia, sea cual fuera el título que llevaron, se volvieron originarias en su actuar.

La conclusión es que si la izquierda racional siente que estamos en un momento “prerrevolucionario”, esto podría explicar el por qué la extrema izquierda irracional se siente con la confianza de públicamente proponer – a través de su partido político (FAD) y sus movimientos de apoyo (Suntracs, Frenadeso, Conusi) - los modelos Venezuela y Nicaragua.

Durante toda mi vida adulta me he considerado socialdemócrata, o sea de centro izquierda. Jamás he sido antinada, siempre he preferido las posiciones “pro”. Nunca fui anticomunista; siempre fui prodemocracia legítima social… para mí no era ponerme una simple etiqueta. En los negocios creados por mí siempre había participación accionaria y reparto de utilidades 50/50 a quienes eran mis compañeros de labores ( La Prensa es el ejemplo más público), y mi lucha por la democracia siempre fue frontal, y con riesgo de vida permanente he trabajado junto a gente de izquierda de todos los tamices, siempre que fueran serios en sus convicciones, respetuosos igual que yo de las ideas distintas. Mi amistad con Herasto Reyes (q.e.p.d.) y Miguel Antonio Bernal da fe de esto.

No creo que nuestro Panamá haya llegado a una crisis prerrevolucionaria, pero si los que tenemos profundas convicciones democráticas seguimos como espectadores… y hasta de quejumbrosos inútiles, pueden tener la seguridad de que dentro de cinco años podríamos llegar a presenciar una victoria de los radicales irracionales.

El poder público pertenece a los ciudadanos, si los ciudadanos no ejercemos nuestro poder y presionamos la solución de los cinco problemas más básicos en nuestro país (agua/Idaan, reforma de la justicia, cirugía a la educación, reforma urgente a la CSS y salud, la vuelta a la planificación)… podríamos estar asomándonos a una crisis prerrevolucionaria. Repito: ya la ciudadanía tiene su Plan 2030. Ahora nos toca entrevistar a los candidatos que están pidiéndonos trabajo para administrar nuestra “cosa pública”, exigiéndoles detalle de cómo van – en los próximos cinco años – a cumplir con nuestro plan – por lo menos en las cinco cosas básicas que menciono, lo que nos permitiría lograr el país que queremos la mayoría.

Solo así lograremos la libertad y la justicia plena, para que nuestra imperfecta democracia no deje nunca de existir. Los revolucionarios tenemos que ser nosotros – los constructores de nación, nunca deben ser los destructores de Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Yo seguiré en esa lucha “pro” (nunca “anti”) hasta mi último suspiro. ¿Y usted, amigo lector?

El autor es fundador del diario ‘La Prensa’.