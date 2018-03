Crisis sanitaria en Chiriquí

Recientemente, visité las instalaciones del Hospital Regional de David, percibiendo que la capacidad resolutiva ha sido superada por la demanda de servicios. En el lobby había una larga fila de personas, algunas disgustadas por la lentitud del proceso para sacar cupos de consulta ambulatoria. Al llegar al servicio de urgencias estaba atiborrado, con pacientes en camillas, sillas de ruedas, incluso, algunos sentados en el piso esperando ser atendidos; en el medio, un departamento de registros médicos inundado de papeles y expedientes que no se puede ni caminar. Por otro lado, me encuentro con un director médico afanado, tratando de resolver la lluvia de peticiones coyunturales, pero con poca capacidad para satisfacerlas. Al subir al tercer piso, encontramos la sala de cuidados intensivos, exactamente como lo dejé hace 20 años, ahora con caras nuevas que reflejan el cansancio de la pesada carga y las limitaciones.

Frente a este panorama me pregunto: en caso de un resultado no esperado, ¿a quién demandarían por mala praxis? La respuesta no es fácil, y no parece solucionarse solo con una nueva ley. Después de tantos años, no cuentan con protocolos de atención para que los médicos tengan un marco de referencia para sus actuaciones, hay quejas aún tanto de médicos como pacientes por desabastecimiento, que no se ha podido resolver a pesar de los grandes esfuerzos de la administración. Al parecer, la distancia de la capital conspira para que el sistema cuente con lo necesario y el modelo de atención convierte al Hospital Regional de David en el sitio donde convergen todos los pacientes de la provincia, ya que aparentemente las unidades periféricas y los otros hospitales también han colapsado.

La buena noticia es que pronto deben estar terminadas las nuevas instalaciones, cinco enormes torres que pretenden resolver el problema de insatisfacción de la población; la mala noticia es que se requieren más de mil personas adicionales, debidamente capacitadas, para ponerlas a funcionar, lo cual evidencia que no se planificó articuladamente con las universidades del país. Tendremos edificios nuevos, pero carentes de lo más importante: los profesionales de la salud para dar el servicio.

Varios talentosos profesionales refieren estar subutilizados o relegados para que no hagan sombra por razones alejadas de los aspectos técnicos, tal vez por no compartir ideología, filiación política partidista o vínculos de amistad con algún personaje influyente en el sector, lo que priva a la sociedad del talento de expertos, situación que ha ocurrido en todos los gobiernos. No importa la cantidad de dinero y recursos que se inyecten al sistema, si no cambiamos, el resultado será el mismo.

Es impostergable terminar con la práctica nociva de cambiar en cada nuevo periodo de gobierno a los expertos de posiciones técnicas de alta complejidad, solo porque no son del partido gobernante o seguidores del diputado de la región. Esto trae como resultado mala gestión, lo cual produce insatisfacción que se expresa en las urnas cuando el electorado escoge a otro distinto al gobierno, situación que ha ocurrido persistentemente desde la vuelta a la democracia. Políticamente, es inteligente gobernar bien; para ello, en salud, uno de los grandes cambios debe ser la selección de los gestores a todos los niveles por su grado de competencia y méritos, además de probada solvencia en los acrisolados valores de servir en salud a la población con integridad, respeto a la vida, amor a los pacientes, transparencia en todas las actuaciones y, sobre todo, introduciendo la cultura de la calidad total en salud.

Sin pretender ser pitoniso, si no se hacen cambios radicales en el modelo de atención y gestión actual centrado en la enfermedad por la atención primaria, la prevención, promoción de la salud integral y la gestión por resultados, en poco tiempo el nuevo hospital estará saturado y las quejas serán más grandes. Ojalá las autoridades escuchen.

El autor es médico economista de la salud