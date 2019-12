Critican a Damon en película china

El aclamado director chino Zhang Yimou respondió a críticas de una actriz asiática-estadounidense por la selección del “hombre blanco” Matt Damon como protagonista de su película, diciendo que el papel jamás fue concebido para un actor chino.

Damon, astro de la franquicia “Bourne”, aparecerá a fines de año en la fantasía china-hollywoodense The Great Wall (“La Gran Muralla”), una cinta en inglés ubicada en China, con costo de 150 millones de dólares, que incluye amenazadores monstruos naturales.

Constance Wu, actriz de la serie de comedia estadounidense centrada en inmigrantes Fresh Off the Boat, tuiteó la semana pasada: “Debemos dejar de perpetuar el mito racista de que solo un hombre blanco puede salvar al mundo”. “Nuestros héroes no lucen como Matt Damon”, agregó en su mensaje, y citó como ejemplos a la niña paquistaní laureada con el Nobel de la Paz Malala Yousafzai, al líder indio independentista indio Mahatma Gandhi y al presidente surafricano y activista contra el apartheid Nelson Mandela.

The Great Wall es la primera película en inglés de Zhang Yimou, el director del drama romántico de Kung Fu La casa de las dagas voladoras, y de las opulentas ceremonias de inauguración y cierre de los Juegos Olímpicos Pekín 2008. “Por primera vez, una película profundamente arraigada en la cultura china, con uno de los elencos chinos más grandes que se hayan ensamblado, se está haciendo a gran escala para un público mundial. Creo que es una tendencia que debe ser bien recibida por nuestra industria”, dijo Zhang en un comunicado publicado en el cibersitio de Entertainment Weekly. “Nuestra película no es sobre la construcción de la Gran Muralla. Matt Damon no está interpretando un papel originalmente concebido para un actor chino. La llegada de su personaje a nuestra historia es un punto importante en la trama”, señaló Yimou.