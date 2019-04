Cultura se escribe con ‘d’

Me sorprendió gratamente la noticia de que la Academia Panameña de la Lengua y la Cámara Panameña del Libro habían convocado a los presidenciables a un foro, “Cultura, reto de todos”. Solo dos candidatos (como era de esperar) se presentaron a la cita; el resto envió “representantes”. En fin, es cultura, dirán, mandamos a alguien que sepa que nosotros estamos en cosas más importantes. No hacer aprecio es el mayor de los desprecios.

Una vez que tengan claro qué es “cultura”, tienen que empezar a escribirla con “d” de dinero. Sin dinero no hay cultura. Proteger, promover, visibilizar, rescatar, distribuir ⸺y un largo etcétera,⸺ la cultura solo es posible con dinero. Llevamos décadas con buenas intenciones, con entusiasmos loables, con ilusiones respetabilísimas que no han conseguido distribuir un solo libro o montar una obra de teatro: el buenismo no mueve la cultura, lo hace el dinero.

Que no nos engañen los candidatos. Deben decir en sus programas de gobierno cuánto se va a invertir en ese Ministerio de Cultura y cuál es el camino a seguir para concretarlo. Mucho foro, mucho decir y repetir “cultura”, pero no ponen nada por escrito, todo es postureo de avezados políticos, expertos en prometer y cumplir a medias.

Un acierto de la Cámara y la Academia invitarles al foro, lástima que no se haya transmitido en directo y levantado las expectativas de otros temas debatidos en esta campaña. Sea como fuere, aquí lo que necesitamos es una inversión profunda y continuada de dinero público en materia cultural. Gane quien gane, esta debe ser una de las prioridades del nuevo gobierno.

El candidato que sea capaz de escribir correctamente “cultura”, cambiará el curso de nuestra historia. No es una exageración: la “marca Panamá” cobrará una dimensión mucho más profunda cuando sea capaz de exportar de verdad su cultura. Eso solo se consigue escribiendo cultura con “d”, y de ser posible con “D” mayúscula: ese es el reto de todos.

El autor es escritor