Daniel Ortega no se irá a ninguna parte

En los últimos meses, la situación política de Nicaragua no ha dejado de ser noticia en casi todos los medios de comunicación. La crisis ya suma más de 400 muertos, y por lo que se percibe, está bastante lejos de solucionarse. En un artículo aparecido recientemente titulado México y el atolladero de Nicaragua, el politólogo Jorge Castañeda se refiere al ámbito internacional, y cómo este puede incidir en el caso nicaragüense. Castañeda alega que un grupo de países, en conjunto con la Iglesia y la comunidad empresarial, están trabajando tras bambalinas para lograr un acuerdo que consta de tres elementos.

El primero se refiere a un alto, por parte del Gobierno, a la represión y al uso de grupos paramilitares. El segundo exige la renuncia irrevocable de Rosario Murillo, esposa de Ortega y poder tras el trono, y la promesa de que no se postulará a elecciones futuras. El tercero promete elecciones supervisadas por observadores internacionales a más tardar a inicios del próximo año, 2019, las cuales Ortega no presidirá. Pero toda esta “utopía” tiene dos poderosos obstáculos, según Castañeda. Y este es, precisamente, el entorno internacional. Pone come ejemplo que la izquierda latinoamericana envió 430 delegados a La Habana, al Foro de Sao Paulo, organización fundada en 1990. Entre ellos había representantes de Colombia, Ecuador, El Salvador, etc.

El segundo obstáculo se refiere al país del periodista, que es México. Este ha liderizado por décadas el principio de la no intervención en los países latinoamericanos. Sin embargo, en sus últimos gobiernos, y precisamente en el actual, en el que Luis Videgaray ostenta la cartera de Relaciones Exteriores, estos últimos han enarbolado las bandera de los “valores universales” como lo son los principios de libertad, democracia y derechos humanos. Pero esto está por cambiar. Andrés Manuel López Obrador asumirá la presidencia el próximo 1 de diciembre y ya su designado ministro de Relaciones Internacionales, Marcelo Ebrad, ha hablado de la no intervención y ha objetado incluso que los casos de Venezuela y Nicaragua sean ventilados en la OEA.

Pero según Edmundo Jarquín, en su columna en el periódico El País, Nicaragua no es Venezuela. Jarquín es más optimista y afirma que Nicaragua, a excepción de Venezuela, es más vulnerable a presiones externas de la comunidad internacional. Latinoamérica, dice, ha reaccionado más rápido y vigorosamente. Además, Nicaragua es más interdependiente, económicamente hablando, de sus vecinos en la región centroamericana. Por último, que se sepa, no hay presencia cubana. Y el poder ruso y chino no es determinante.

Lo que nos lleva a la crucial pregunta: ¿se irá el régimen de Ortega, o, por el contrario, resistirá contra viento y marea la presión tanto interna como internacional? Precisamente, por el ejemplo de Maduro en Venezuela, Ortega no se irá a ninguna parte. Venezuela tiene años sumida en una crisis política, económica y social. El Fondo Monetario Internacional pronostica que la hiperinflación venezolana alcanzará la cósmica figura de 1 millón. De nada han valido las sanciones, de por sí debilitantes, de Europa y Estados Unidos, entre otros. Ni tampoco las elecciones fraudulentas, el encarcelamiento de toda oposición, el menosprecio a los derechos humanos. Mientras Maduro tenga el apoyo de las armas, el incondicional sometimiento del Ejército, se mantendrá en el poder.

El autor es empresario