Davos y la arrogancia europea

En la reunión del Foro Económico Mundial, agasajo en el cual los ricachones del mundo se pasean con sus mejores vestidos en un ambiente de montañas nevadas y gente bonita, este año se le salió el cobre a un par de esos burócratas europeos que viven pegados a la mamadera del socialismo que tanto daño le ha hecho al viejo continente.

Por un lado, el prestigioso diario inglés Financial Times de 25 de enero de este año, bajo la pluma de Katie Martin (en un artículo titulado: Davos 2018: ‘Unfair’ Panama was put on tax blacklist says president), detalla cómo el diputado alemán y miembro del Comité de Asuntos Monetarios y Económicos del Parlamento Europeo, Markus Ferber, se mofaba de la exclusión de Panamá de la lista negra europea. Este declaró risible el hecho de que se eliminara a nuestro país de la lista negra y que los europeos estaban siendo ingenuos.

Le recuerdo al diputado Ferber que según el último listado del Tax Justice Network, fechado 30 de enero de este año, su país, Alemania, aparece como el paraíso fiscal número siete detrás de Luxemburgo que, como sabemos, es un paraíso fiscal -sin vergüenza alguna- clavado en la mitad de Europa. Le recomendamos al diputado y a los interesados la lectura de este reporte para ver quién ríe de último: https://www.financialsecrecyindex.com/PDF/Germany.pdf.

Por otro lado, quizás más extraño aún, fue la intervención del comisionado gabacho Pierre Moscovici, quien preside la Comisión Europea de Asuntos Económicos, Financieros, Fiscales y Aduaneros. Hay que ver el video en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=KvJA9BFWwVQ. A partir del minuto 3:26, cuando el señor Moscovici usa como ejemplo una reunión que tendrá con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y sarcásticamente menciona que dará un mensaje amigable sobre la seriedad con que Panamá va a cumplir con los compromisos adquiridos o de lo contrario en un año estaremos en la lista negra de la Unión Europea nuevamente. Teniendo al ministro de Irlanda sentado al lado y a países como Andorra, Luxemburgo y Malta, entre otros paraísos fiscales dentro de la Unión Europea, fue muy cobarde y desafortunado usarnos de ejemplo ante la prensa mundial. Una muestra más del desdén con que tratan a nuestro querido país.

Por suerte, la representante de la oenegé Oxfam ripostó que es una lástima que las listas solo tienen pequeñas islas como Samoa y no países como Irlanda o Suiza. De igual forma, el ministro de Economía y Finanzas panameño, Dulcidio De La Guardia –indignado por que Moscovici haya usado a Panamá como ejemplo de la omnipotencia europea ante los presentes en el panel– les hizo la pregunta que venimos haciéndonos los que nos oponemos a estos ataques de ejecutivos provenientes de países socialistas cuyas economías son un fracaso –no por la evasión fiscal– sino por subsidiar a sinvergüenzas y por mantener una maquinaria estatal costosa, ineficiente y por motivos meramente políticos.

El ministro De La Guardia preguntó por qué solo castigaron a Panamá por el régimen de call centers, al incluirnos en la lista negra, si este mismo régimen lo tienen todos los demás países en América Latina. Además, cuestionó si algún día habrá un level playing field. Pero más importante aún, el ministro panameño preguntó si algún día esas listas incluirían a países y a economías desarrolladas como al paraíso fiscal más grande del mundo: Estados Unidos.

Lamentablemente, el que escogió contestar la pregunta fue el egocéntrico profesor de Columbia Joseph Stiglitz, quien nunca respondió directamente, y se dedicó a hablar babosadas de su trabajo en la comisión presidencial en la que fue nombrado por el Gobierno de Panamá junto a Mark Pieth. El jurado del premio Nobel se equivocó con ese charlatán.

Aplausos cerrados para el ministro De La Guardia y abucheos para los actores circenses Pierre Moscovici y Joseph Stiglitz.

Finalmente, ovación de pie para el ministro irlandés, que dejó clara la posición de Irlanda ante la mirada atónita de los presentes. Dicho país hará lo necesario para mantenerse competitivo, crear empleos y afirmó que la competencia fiscal no es un privilegio de los países grandes. Una palabra más hubiera sobrado. Chapó.

El autor es abogado