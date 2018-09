Cuando Noam Chomsky utiliza estos términos como auxiliares en su definición de los Estados fallidos, no se imagina que también podían aprovecharse para reseñar esa imperfección que persigue endémicamente a muchos dirigentes alrededor del mundo, en su loable intención de dotar a la ciudadanía de bellas estructuras normativas que faciliten un armonioso, honrado y justo marco de referencia de las autoridades. Resulta que la creencia de un Estado protegido con una carta magna extensa y minuciosa viene ganando adeptos entre quienes honestamente anhelan que impere el orden, el respeto, la honradez y el progreso. Legítimamente se considera que un enorme escudo frente al guerrero permite que salga victorioso. No importa si le falta una extremidad o no puede con el peso de la espada.

Todos repetimos que la Constitución acapara las bases programáticas de una sociedad, pero enlistarlas marca el inicio de interminables polémicas. Reconocerla como el menú de autolimitaciones del Estado frente a un individuo naturalmente libre, es un común denominador; pero al incluir el número de platos principales, los confundimos con entradas y postres. Como si tuvieran idénticas funciones. Desde la Ciudad de Dios de San Agustín, pasando por la “sociedad sin clases” de Marx, el hombre ha soñado siempre con una colectividad estimulada por la preeminencia de un conjunto de reglas fundamentales que sirvan de guía a los gobernantes.

La vitalidad de una Constitución depende mucho de los hombres que la custodian. Es un hecho que es necesario un nuevo orden constitucional, pero es erróneo catalogarlo como prioritario a temas como educación, salud, atención médica, agua potable, seguridad social y laboral, justicia, estabilidad económica, orden en el manejo del erario y transparencia. La expectativa popular está puesta sobre estos temas. El déficit democrático está aquí. Mientras estos puntos sean tan precarios y los encargados de administrarlos carezcan de luces largas, la más bella y completa de las constituciones no podrá cubrir su falta. Superar la angustiosa situación económica que vive Panamá conlleva imperiosamente darle cara a los problemas humanos, enfrentarlos con el pecho, con resolución e iniciar el duro camino de sus soluciones. Esas que se tocan con la mano, no con el cerebro. Actuar en esta dirección, es lo que entiende y respeta el pueblo. Cuidado con caer en el discurso común, que hoy constituye la práctica del mínimo esfuerzo.

Veamos qué tiene más impacto en nuestra democracia: una constituyente o certeza del castigo, agua potable 24/7, citas médicas oportunas, farmacias de la CSS con medicamentos, calles sin baches, caminos de producción, alto a los abusos en las importaciones, canasta básica al alcance popular, escuelas decentes, educadores con sus pagos al día y un largo etcétera. Cuando la gente sienta que las autoridades son diferentes, que llegaron a servir y no a servirse, que su empeño diario tiende indefectiblemente a crecer en conjunto y por igual, entonces habrá suficiente consenso para otros afanes en qué emplearnos, pero cuya utilidad democrática bien puede esperar porque la superestructura normativa actual, respetándola, cumpliéndola, permite trabajar bien.

El autor es abogado