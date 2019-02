‘Déjà vu’ electoral

Coraje… ¿Cómo no sentir coraje después de escuchar a los presidenciables, teniendo conciencia clara de la urgencia que hay por una profunda transformación educativa en Panamá? El miércoles 20 de febrero se celebró el primer debate presidencial, preámbulo a los próximos comicios programados en mayo, siendo la educación el primer tema abordado de la noche.

Hay más de uno que opina que no presenciamos un debate. Se describe el evento como una reiteración de los mismos discursos de siempre.

Esto es un llamado de atención: los panameños exigen propuestas concretas y aportes con sustancia, no el gastado contenido superficial con abundancia de palabras bonitas. Estamos conscientes de los retos que enfrenta el sistema educativo. No necesitamos seguir escuchándolos. En vez de recibir el típico “hay que”, demandamos los “cómo”.

Uno de los valores fundamentales de una verdadera democracia es la integración de la participación activa de sus ciudadanos. Fue en diciembre del año pasado que un grupo de jóvenes representantes del Laboratorio Internacional de Incidencia Ciudadana (LIIC) y Jóvenes Unidos por la Educación (JUxLaE) presentamos ante los candidatos presidenciales y la sociedad civil, un plan de 19 propuestas educativas para ser implementadas en el próximo gobierno.

Al cruzar la matriz de “19 propuestas para el 19” contra lo discutido en el debate, nos encontramos con la poca o casi nula mención de los temas que aborda el aporte de la juventud. Es lamentable, puesto que estas propuestas atienden las mayores dificultades que obstaculizan lograr una educación equitativa y de calidad, y hacen factible su ejecución.

Se mencionó varias veces la falta de descentralización de recursos para las diferentes regiones del país. Se aclaró que hay carencia de educación inicial adecuada. Se aludió a la insuficiente formación docente.

No se mencionó la urgente necesidad de crear una agencia autónoma que tenga como función medir la calidad y la equidad de la educación. No se aclaró si habrá estándares básicos en el desembolso del presupuesto para la educación. No se refirieron a la necesidad de reformar el currículo del estudiantado para que se alinee al contexto que viven, a promover la meritocracia y a preparar a la juventud con educación emocional. Estuvo ausente el tema de formación ambiental, la pertinencia de la educación técnica, las poblaciones originarias, el analfabetismo y la escasez de docentes especializados en las steams.

Es vital que nuestro próximo mandatario o mandataria le dé a la educación la trascendencia que merece. Es el trayecto que se debe adoptar para resolver el resto de las adversidades que Panamá enfrenta.

La autora es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.