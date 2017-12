Democracia participativa

Tres hechos marcan la motivación para escribir estos comentarios: asistí al lanzamiento del Movimiento Participa, liderado por la bugabeña Candice Herrera; una conversación con un destacado periodista que promueve el Movimiento Nacional Progresista, y el conversatorio con Pepe Mujica promovido por el Fórum de Periodistas. Los tres exigen equidad en el actuar de los gobiernos. Igual coinciden en términos de tecnología para el desarrollo del país, indicando programas de trabajo a fin de alcanzar el pleno desarrollo para 2030.

El conversatorio con Mujica fue ejemplar. Lleno de anécdotas vividas en sus años de lucha, que forjaron su voluntad de hombre sobrio y modesto, cero venganza ni persecución, cero corrupción. Pepe Mujica es ejemplo de lo que el socialismo progresista debe ser, nada de modificar la Constitución para candidaturas eternas. Ejerció con equilibrio entre gobernante y gobernados.

Acá, en nuestro sufrido país, debemos empezar por reconocer que algunos políticos son tiburones y no cisnes. Panamá es un país que requiere de cero candidaturas veleidosas, frívolas, o peor aún, candidaturas mesiánicas. No debe prevalecer la ambición individual; debe prevalecer un objetivo más allá de un interés por unificar un partido; el verdadero líder debe ser coherente con sus acciones y sus objetivos. Ni el cielo ni la Presidencia, así como tampoco las instituciones se toman por asalto.

Hay quienes están en espera del mesías político, no entienden que no llegará porque no existe, y los que hoy se autoproclaman como tal son un fraude. Los partidos políticos deben ser coherentes con sus planteamientos; al día de hoy la mayoría no lo es. Como país, no estamos unidos apoyando a las instituciones de justicia, lo contrario, criticamos y prejuzgamos cada paso que dan en casos de alto perfil, sin reconocer los hechos de acción legal ejecutados, que reflejan la docena de encausados y detenidos, ni la detención por acción de solicitud de extradición de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. Estos individuos que protestan, sin mayor incidencia positiva en acciones de las instituciones de justicia, pero de cuya intención dudamos, por cuanto que algunos son pagos por intereses de los encausados, y otros son trotskistas conocidos con aspiraciones políticas, lamentablemente los menos son genuinos defensores de la certeza del castigo.

En nuestro país hoy día una campaña presidencial que vendió promesas de mejorar la calidad de vida de todos los panameños no ha podido con la múcura, incumpliendo casi todas sus promesas. ¿Entonces, qué deseamos y necesitamos para Panamá, no el tuyo o el mío, sino el Panamá de todos? En el ámbito político, necesitamos un partido con voluntad de cambiar y construir un nuevo Panamá, escogiendo sus candidatos a la Presidencia, diputados, alcaldes y representantes de las mejores cosechas. Los partidos, en mi opinión, son responsables de los buenos y malos dignatarios elegidos, porque son los que realmente escogen y postulan en nombre de la membresía. Por lo general, cada país tiene el presidente que escoge el dueño del partido o los que ponen el billete o la mano negra de intereses foráneos, jamás el que escoge el pueblo.

En Panamá existen partidos e individuos verdaderamente comprometidos con corregir distorsiones introducidas en los 10 últimos años. Me refiero al Partido Revolucionario Democrático (PRD), el único que en los años mantiene la base de sus miembros en alrededor de 450 mil, con buen y mal tiempo.

Su actual dirigencia ha dado golpe de timón, corrigiendo entuertos, sumando, explicando objetivos, sin atropellar ni humillar a los miembros, dándole a cada cual su espacio político, no decantándose por ningún grupo ni precandidato alguno. Esto ha permitido que florezcan candidaturas, que no calificaremos pero que sí señalaremos que faltan más alternativas. Reitero, estas sin demérito ni menoscabo de los actuales aspirantes en el tapete. Hay otros miembros con suficiente experiencia y manejo conciliador, hombres de consenso, transparentes, pero estos no salen a la palestra.

En esta ocasión me permito emplazar a Samuel Lewis N. a que entre al ruedo. Reúne, desde mis perspectivas, todos los requisitos, entre muchos otros, coherente en su pensar y actuar. Escapa a mi comprensión por qué no se lanza, con la seguridad de que recibirá respaldo de los muchos ciudadanos honestos y éticos que creemos en un Panamá diferente.

¿Participamos Samuel, por Panamá, para perfeccionar nuestra democracia y soberanía? Así lo percibo, así lo escribo.

El autor es ciudadano jubilado