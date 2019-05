Democracia es pluralismo

Comprendo perfectamente la indignación que siente la gente hoy día con respecto a la implacable corrupción. Esto ha dado paso a significativas campañas en contra de la reelección y de la corrupción en sí. Yo mismo, al sentirme burlado, igual que cualquier otro panameño, respaldé dichas campañas al competir por la diputación en el 8-8 con el PRD, buscando lograr un cambio por el país. Intentaron convencerme de que no lo hiciera, que sería por el gusto. Mi propio papá intentó disuadirme. Durante la campaña rápidamente me di cuenta de que muchos buscaban la reelección implacablemente, incluso haciendo uso del clientelismo, y no salí favorecido en las primarias del partido. Pero mi ejercicio no fue en vano, si queremos cambiar algo debemos hacerlo desde adentro, tal cual lo dijo Platón, con intereses y valores comunes, y no solo por las redes sociales.

Pero como yo, hay muchos otros jóvenes, algunos independientes y otros de partidos, que desean participar en política. Esto me complace. Pero al igual que algunos probados y comprobados corruptos, uno puede venir con la mejor de las intenciones y luego sucumbir ante el poder y dinero. Porque realmente creo que el corrupto no nace sino que se hace. Y con todo el repertorio de nuevos candidatos, no nos quedará más que esperar a que el tiempo nos diga si realmente eran incorruptibles. Solo los que navegan por la política y salen ilesos de toda investigación, chifean la cárcel y cualquier otro desprestigio con la conciencia y manos limpias, serán los únicos impolutos y exitosos. Pero no antes. Aun siendo independientes, no hay ninguno que no sea corrupto hasta probar lo contrario.

Es el deber de un político. Y uno de los pilares de la democracia es que el pueblo controle a sus gobernantes. Pero estamos avanzando como país, si antes nadie fiscalizaba lo que hacían los políticos, hoy día los estamos sobre fiscalizando, con algo de ayuda de la tecnología. Me siento orgulloso del despertar de la gente. Es un acto verdaderamente revolucionario.

Y aunque Sócrates creía que no todo el mundo debía participar en la votación por considerar que no eran aptos para escoger inteligentemente a un gobernante, me complace pensar que Panamá ya no es una niña en temas políticos y se ha convertido en una adolescente en temas democráticos. Todavía le falta, pero nada de lo que está ocurriendo es contraproducente. Estamos avanzando, aunque nos tocará ver si los candidatos que elegimos el 5 de mayo de 2019 nos prueban que estábamos en lo cierto o no.

Poco a poco iremos aprendiendo a escoger mejor, y no solamente a tirar los dados libremente por seguir una moda o algún partido, siquiera. Recuerda, no ejerzas el voto castigo nunca, aunque un candidato a la presidencia te lo pida, como sucedió recientemente. Tampoco votes por el menos malo. El voto es secreto, y de no estar totalmente convencido, solo te estarás engañando a ti mismo. Vota solo por aquel candidato que realmente te convence, hazlo a conciencia por Panamá.

Y también recuerda, este país es de todos. Gane o no nuestro candidato, nos debe rendir cuentas a todos los panameños. Después del 5 de mayo es nuestro deber dejar nuestras diferencias políticas a un lado y todos juntos sigamos elevando a Panamá.

El autor es empresario