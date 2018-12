Derecho a la atención humanizada

El tema de la humanización de los servicios de salud y la “praxis médica” fue discutido nuevamente en el “Foro nacional sobre el derecho a la salud y la atención humanizada en Panamá”, organizado por la Asamblea Nacional, en conjunto con la Coordinadora Cinta Chocolate y la Comisión de Alto Nivel legislativa. De acuerdo con los organizadores, “la actividad fue oportuna para conocer y escuchar los puntos de vista de galenos y de las personas o los familiares que han atravesado por un mal proceso”.

Explicaron, además, que luego de la jornada habrá un mayor conocimiento para enriquecer el proyecto de ley 566, “que establece la humanización de los servicios de salud, la prevención y la sanción de la mala praxis en salud, y adiciona dos artículos al Código Penal”, a fin de que este no se dirija exclusivamente a la categorización de un hecho penal y sus sanciones, sino que, a través de una propuesta legal consensuada, se puedan realizar cambios a nivel de la administración pública.

La necesidad de alcanzar una propuesta consensuada es un imperativo ético, pues la salud lleva implícito el sentido humanístico de contribuir al bienestar del ser humano. Se trata de un tema muy sensible que está en la agenda de la población, los gobiernos y los médicos, desde hace muchos años, y como tal reconozco la necesidad de una normativa que contribuya a garantizar el derecho a la salud de la población y promueva la humanización de la atención en los servicios de salud. Dicha normativa para la atención de controversias entre usuarios y prestadores de servicios de salud se ubica antes que todo en el ámbito de la protección de los derechos y garantías en salud, y debería explicitar el cumplimiento de las siguientes condiciones: que las instituciones del sector salud, en todos sus niveles de atención, posean las instalaciones, equipos, insumos y medicamentos necesarios; además de los procesos y normativas gerenciales y clínicos para que los trabajadores de salud puedan cumplir apropiadamente sus funciones y satisfacer con calidad las necesidades de atención de las personas. No menos importante serán los incentivos para motivar a los trabajadores, para el desempeño de acuerdo con las más elevadas normas de calidad y calidez. La obligación de prestación en salud implica la necesidad de tomar todas las medidas necesarias para un resultado positivo, pero no se puede asegurar el resultado mismo.

También es condición necesaria que los trabajadores en salud pongan todo su conocimiento al servicio de las personas (pacientes), sin diferencia del nivel en que se encuentren, anteponiendo la sensibilidad y ética en el acto médico resaltando la dignidad humana, y ofreciendo una adecuada atención, comunicación e información a los usuarios, los pacientes y los profesionales involucrados en nuestro sistema de salud. De hecho, la gran mayoría de los médicos así lo hacen.

El debate no debe dejar por fuera a las instituciones universitarias formadoras, incluyendo en los contenidos curriculares los valores morales y éticos como eje transversal a través de toda una carrera de medicina, de la mayor excelencia y con el mejor adiestramiento posible.

Y la sociedad en su conjunto, debe participar de las decisiones en salud, a través de la educación médica y la organización multidisciplinaria y reconocer en el médico a un ser humano con limitaciones, pero líder, al fin y al cabo, de los equipos de salud y responsable último de la salud integral.

Al final es altamente deseable que se cumplan estas condiciones. No obstante, siempre será una prioridad el reconocimiento jurídico de los derechos de las personas frente a los sistemas de salud, y siempre será preferible para todos, que existan mecanismos alternativos a la resolución judicial del conflicto.

El autor es ciudadano