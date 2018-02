Derecho a la rebeldía

Cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecerla (Mahatma Gandhi). ¿Pero, cómo determinar la injusticia y por ende la desobediencia de una norma (sin alterar el Estado de derecho) cuando no todos los ciudadanos de una nación comparten el mismo criterio? Mas aún, qué alternativas tienen los ciudadanos (léase pueblo) cuando la implementación de la norma proviene de manera coercitiva de suprainstituciones, sean o no, del derecho internacional (algunas como la OCDE, no lo son, pero su poder es tal que pareciera ser que el ordenamiento jurídico internacional no tiene importancia alguna).

Pues bien, soy de los que piensan que la solución a esta dicotomía está en el artículo 2 de la Constitución Política de la República, que en su primera parte indica que: “El Poder Público sólo emana del pueblo”. Y ante esa clara manifestación (que no es retórica), correcto sería convocar al pueblo para que a través de referéndum se pronuncie sobre temas complejos y espinosos, pues el referéndum resulta ser el mecanismo de democracia directa por antonomasia que consolida la democracia participativa, potenciando la intervención directa de la sociedad en asuntos del Estado.

Con una habitualidad pasmosa, veo cómo instituciones foráneas llegan a nuestro país a imponer su criterio con respecto a tal o cual tema, obligándonos a reformar leyes y hasta costumbres, todo en pro del derecho internacional, desconociendo nuestro derecho a la autodeterminación.

Estar en desacuerdo o tener divergencias es el resultado de un comportamiento natural del ser humano que se manifiesta a través de la rebeldía. En su obra El hombre rebelde Albert Camus (1951) ya nos decía que el hombre a lo largo de la historia se ha sublevado contra el dios o el amo; y no necesariamente por estar en desacuerdo, sino más bien por lo coercitivo del mandato que ordena, pero no convence. Y eso simple y llanamente es el derecho que tiene el hombre (y la mujer) a la rebeldía, plasmada ni más ni menos, que en las revoluciones francesa y estadounidense.

Y que no se mal entienda, esta rebeldía no implica renegar el derecho internacional. Únicamente pretende marcar nuestro camino como nación, sea este coincidente o no con el de otras. Implica también el reconocimiento a la voluntad general a la que hace referencia Jean Jacques Rousseau en su libro El contrato social (1762), conceptos decisivos que dan fundamento a la idea de democracia; reemplazando la noción de “voluntad del rey o monarca”.

La voluntad general sigue siendo un concepto fundamental para entender la toma de decisiones en democracia. Y es la respuesta en la búsqueda de una forma de asociación capaz de defender y proteger, con toda la fuerza común, la persona, bienes y costumbres de los asociados.

Ante ese derecho que me asiste, hoy me declaro en rebeldía contra la OCDE, el FMI, el Banco Mundial, la OEA, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y todas aquellas instituciones que de alguna manera u otra pretendan desconocer la voluntad del pueblo.

El autor es abogado