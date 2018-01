No hay duda alguna de que la concentración del 9 de enero constituyó un despertar positivo de la acción ciudadana.

Hubo muchos positivos importantes: la cantidad de gente que asistió (estimo 10 mil) sin un solo medio de transporte pagado (típico de las concentraciones de los partidos políticos); la variedad socioeconómica de los asistentes hace tiempo que no se veía en la calle en protestas colectivas; la asistencia numerosa de juventud, lo cual constituye la mayor esperanza producida por la concertación; la creatividad de las pancartas hechas en cartones, comprobando que la convocatoria no era de una organización formal; el reparto del micrófono, eliminando la personificación del liderazgo; el canto colectivo del himno nacional cerrando formalmente; la solicitud de limpieza del lugar (que fue atendida por la multitud, comprobando que no somos cochinos), y, finalmente, la citación a la próxima concertación el 23 ante la Procuraduría al mediodía (a sabiendas de que por ser día de trabajo y en horas laborales, seguro irá menos gente), simplemente para mantener la llama ardiendo.

Todo lo anteriormente descrito es para concluir que la concentración del 9 de enero fue un éxito esperanzador. Para usar lo dicho en su pancarta más grande: fue un “despertar” en lo que será sin duda un largo camino de acción que poco a poco, con el concurso de todos, se convertirá en un movimiento de acción y poder ciudadano. Cuando los verdaderos dueños del poder, que somos todos los ciudadanos, ejerzamos nuestro poder en la calle, los políticos primero toman nota, luego varían la conducta y finalmente legislan para cambiar y fortalecer instituciones para atender el clamor y presión de los dueños del poder.

Y al acercarse el período electoral con nuestra Visión 2030 bajo el brazo, los ciudadanos entonces entrevistaremos a los que buscan trabajo en nuestro Estado, como presidentes, diputados, alcaldes, etc., para ver cómo proponen accionar en el próximo quinquenio e ir cumpliendo con nuestro Plan 2030, que es el país que queremos nosotros, los del poder ciudadano.

A la procuradora y al Ministerio Público, debido a que allí será la próxima convocatoria, unos consejos: como se lo ha reiterado la directora de Transparencia Internacional, el éxito del Ministerio Público de Brasil frente a presiones de la cúpula política, empresarial, sindical, etc. fue aliarse con la ciudadanía. La ciudadanía fue su apoyo durante todo el proceso. Esa es la lección que ustedes (señora procuradora) deben y tienen que imitar. Y, ¿cómo se logra eso? Con una sistemática y constante comunicación con su aliada natural, la ciudadanía. Esto por supuesto implica cumplir lo que promete que va a hacer.

El silencio para ustedes equivale al suicidio ante la opinión pública (…) y como tal, por más que las fiscales trabajen como mulas con horarios de muerte y recibiendo amenazas a diario, si no tienen el apoyo de la ciudadanía debido a la acción rectificadora de la jefa del Ministerio Público, todo terminará mal para todos, especialmente para el país.

Señora procuradora, prepárese para la próxima convocatoria. Reciba a una comisión representativa de la ciudadanía y téngale la información que pueda dar, y la que no, explique por qué y cuándo sí podrá, y establezca un método de comunicación semanal para que se llegue a saber todo lo que está haciendo y por qué. Cuáles son los pasos siguientes y por qué. Cuál es la situación real con el sistema de justicia, en detalle y por qué. Qué errores han cometido, cómo los van a corregir, y así logre conformar la única alianza que le conviene a ustedes y al país.

Ya la ciudadanía despertó y pronto será acción y poder ciudadano. Respétenlos. ¡Son los dueños del poder!

Solo así iremos viendo la luz, exigida por la ciudadanía.

El autor es fundador del diario ‘La Prensa’