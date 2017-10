Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias con que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen y que son el resultado de la distribución del dinero, poder y recursos a nivel mundial y local. Estos determinantes explican la mayoría de las inequidades en el mundo y Panamá no escapa de esta realidad.

Los más pobres tienen, también, la peor salud. Esto es claro en los índices de salud de los países. El producto bruto interno (PBI) es un índice que mide la riqueza de un país, pero está muy lejos de explicar las realidades de las riquezas de cada región de ese país.

Es por esto, la falta de atención histórica en las áreas rezagadas de nuestro país (comarcas, Darién, Bocas del Toro), por lo cual tenemos índices de salud muy distintos al resto del país. Por ejemplo, la esperanza de vida al nacer en las regiones comarcales es ocho años menos que el promedio del resto del país. La mortalidad infantil y materna también tienen una diferencia significativa entre las áreas urbanas y rurales de Panamá. La diferencia del número de profesionales de salud por habitante entre áreas urbanas y rurales es abismal. Entonces, si queremos tener un país desarrollado, tenemos que aspirar a disminuir esta inequidad sanitaria. En esta administración hemos aumentado los cupos de profesionales de la salud en áreas rurales. Además, se han aumentado las becas para estudiantes procedentes de estás áreas rezagadas, con la idea de que a su regreso, laboren en sus respectivas regiones.

Cualquier decisión gubernamental puede afectar la equidad sanitaria, aunque no sea una política de salud, esta decisión tendrá afectación en el estado de salud de la población. Para esto no solo es importante la voluntad política, si no también, la sensibilidad social. Estas cualidades coinciden en gran parte de esta administración, razón por la cual se reactivó el Gabinete Social.

Por ejemplo, la obesidad es una enfermedad que afecta a millones de panameños, por lo que estimular la actividad física es importante, pero también, hacer políticas que favorezcan el consumo de alimentos sanos y a la vez, prohíban los dañinos y la educación en las escuelas primarias con intervención de los padres de familia es importante. Meduca aprobó una resolución que regula la venta de comida en los kioscos escolares.

La participación del Gabinete Social, por primera vez, actuando en forma articulada, con objetivos definidos, es la estrategia adecuada para reducir la pobreza multidimensional y así, sin duda saldar la deuda histórica de equiparar los índices de salud de estás áreas con el resto del país.

La Jornada Única Escolar, el programa 100/0, Techos de Esperanza y adecuación de parques en la ciudad son ejemplos de mejoría de los determinantes sociales de la salud, pero se requiere de la cooperación de la población para el éxito y continuidad de estos esfuerzos como políticas de Estado.

Los gobiernos son responsables de las decisiones políticas que lleven las inversiones a atacar estos determinantes, pero la población es la encargada de cuidarlas. Solo así el país progresará en forma integral.

El autor es ministro de Salud