Diabetes: un problema de salud global y personal

Julia (un caso creado para ilustrar el texto) tiene 48 años. Acudió a su médico porque desde hace varios meses no se siente bien: tiene cansancio, hormigueo en los pies, sed excesiva y está orinando más de lo usual. Su médico la evaluó y le diagnosticó diabetes. Julia está asustada y abrumada porque no sabe qué es la diabetes, pero ha escuchado que es una enfermedad que afecta varios órganos y no se cura.

La diabetes es una enfermedad crónica en la que se elevan los niveles de glucosa, o azúcar, en sangre. Ocurre cuando el páncreas no puede hacer suficiente insulina para mantener los niveles de glucosa normales o cuando el cuerpo no puede utilizar la insulina que produce efectivamente. Los tipos más comunes de diabetes son: la diabetes tipo 2, que ocurre en por lo menos 90% de los casos, y la diabetes tipo 1 en 5% de los casos. Puede afectar otros órganos y está asociada a complicaciones vasculares como infarto cardíaco, infarto cerebral, problemas renales, ceguera y amputación de miembros inferiores.

El 14 de noviembre se celebró el Día mundial de la diabetes, para aumentar la concienciación sobre esta enfermedad. Los casos de diabetes han ido aumentando y se espera que esta tendencia continúe. Esto está asociado a las cifras exorbitantes de sobrepeso que predisponen al desarrollo de diabetes tipo 2. En Panamá 2/3 de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad.

Hoy, 425 millones de personas viven con diabetes en el mundo. Cifras recientes del censo de salud preventiva muestran que una de cada siete personas mayores de 40 años tiene diabetes en Panamá. De aquí la importancia de conocer acerca de la prevención, diagnóstico y manejo de la enfermedad.

Los familiares de las personas con diabetes están a riesgo de desarrollarla. Sin embargo, si mantienen un peso normal, una dieta saludable y actividad física regular pueden prevenir el desarrollo de la diabetes tipo 2 o retrasar su aparición por muchos años.

Aunque Julia presentó síntomas de diabetes, muchas personas con diabetes tipo 2 no tienen síntomas. Y a pesar de que el diagnóstico de la diabetes solamente requiere pruebas sencillas de laboratorio, uno de cada dos adultos con diabetes están sin diagnosticar. Afortunadamente, las personas como Julia que viven con diabetes, con un control apropiado de su enfermedad, pueden prevenir las complicaciones asociadas a la misma y tener una vida larga y de calidad.

La autora es médica y miembro del movimiento Ciencia en Panamá.