Dios, la cultura y el helado

Desde mi infancia creía en cierta divinidad. Soy de esos que se fascinan por el orden del universo. De chico se me enseñó el Padrenuestro y hasta hice mi primera comunión. No era bien portadito y trataban de aquietarme diciéndome que Dios veía todo lo que hacía. Por eso en mi primera masturbación me sentí como pinchado desde el cielo.

No soy ateo, pero creo en el Estado laico. Pienso que sería más sano que los niños y jóvenes se educaran en que hay muchas culturas donde adoran a las vacas, los monos, los ríos o a una piedra con muchas manos y ojos; así como hay otras que tienen efigies a las que les ponen velas, flores, dinero o comida que no se van a comer.

Si los niños y jóvenes supieran que hay muchas religiones en el mundo como hay sabores de helados; que existe el judaísmo, el islamismo, el cristianismo, el hinduismo y el budismo, y que hoy día hay nuevas sensibilidades religiosas que han hecho su propio arroz con pollo con gallina, ayudaría a que hubiera más tolerancia religiosa o, al menos, menos odio entre creyentes. Reconoceríamos que no hay mucha diferencia entre hablarle a una piedra o a una imagen en una iglesia. Que es un problema de fe.

Mi relación con Dios es muy personal. Él sabe que a veces digo palabrotas y que oigo rock. Que lo cuestiono todo como artista; que me encanta el olor a incienso y que me gustan los ritos indígenas. Él sabe que yo sé que la madre Tierra no es un dios, pero que hay que cuidarla y retomar el diálogo con ella; sabe que entre mis amigos hay agnósticos, ateos, comunistas y que algunos se empelotan públicamente.

Estoy seguro de que no vengo del mono, ni de una larva, ni de un ovni, ni de ninguna sopa orgánica. Si Dios me hizo a su imagen, ambos debemos ser guapos, aunque yo soy un gordito chino narizón. De algo estoy seguro: a Dios le gusta la cultura y el helado.

El autor es escritor