‘Duplicaciones’ de Enrique Jaramillo Levi

De toda la extensa obra narrativa de Enrique Jaramillo Levi (Colón, 1944), “Duplicaciones” es sin lugar a dudas uno de mis libros preferidos y de cabecera. Celebro que por fin tenga una edición panameña que lo acerque al mayor número posible de nuevos lectores, que sé que hay muchos que no han leído estos cuentos.

No hay que olvidar que Jaramillo Levi es, sobre cualquier otra cosa, escritor. No puede uno acercarse a una figura fundamental de nuestras letras solo como editor o gestor cultural, su obra narrativa lleva enseñándonos a escribir y amar el oficio literario desde hace mucho tiempo. Estos 45 cuentos confirman lo que desde hace años es un hecho: tenemos en nuestro país a uno de los más importantes cuentistas hispanoamericanos.

Escribo estas líneas desde mi edición española con el propósito de que el día que llegue a las librerías panameñas todos los que no lo hayan leído lo hagan y comiencen a recorrer con una mirada renovada toda la narrativa de Enrique Jaramillo Levi, cuya obra no se entiende a cabalidad sin sumergirse en este libro crucial para nuestras letras y en el que se ven ya los elementos básicos de su particular universo.

El lector es constantemente sorprendido por la pericia del autor, que narra atmósferas y personajes perturbadores, que altera el sentido del tiempo y que quebranta lo fantástico para que lo sea más, que consigue que nos veamos sujetos a la necesidad de seguir leyendo el siguiente cuento, duplicando nuestras ganas de seguir en esta aventura absolutamente fascinante.

Este libro, que va para los 50 años de vida, es, como señala Manuel Orestes Nieto en la contraportada de la obra, el salto decidido de su autor “entre dos épocas narrativas hasta caer de pie al otro lado”. Un salto que nos ha legado a uno de los mejores cuentistas de nuestro medio y también a uno de los más fervientes maestros del oficio de escribir.

El autor es escritor