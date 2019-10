Educar para la infelicidad

Las investigaciones dicen que la etapa más crítica es la adolescencia. A esa edad se confronta una serie de escenarios muy complejos que van desde las condiciones socioeconómicas, las expectativas de superación, el entorno social, las situaciones de identidades juveniles, la relaciones de convivencia, el clima escolar, en fin, un mundito que los jóvenes ya pueden percibir.

Es por eso que la relación del docente con los jóvenes no es fácil y es básica en el aprendizaje. A parte de los procesos y programas escolares, del diseño curricular y las metodologías de aprendizaje, pienso que el adolescente debe sentir que tiene un “aliado” en el aula. Me gusta más esta palabra que “amigo”. Los jóvenes no necesitan tanto que el docente sea su amigo. Para eso se tienen ellos mismos. Tal vez sea más importante conocer a sus enemigos.

Hay discursos que hablan de educar para ser feliz. Pero yo me atrevo a decir que sería mejor enseñar para soportar la infelicidad. Un maestro que eduque en la incertidumbre más que en las certezas. Que enseñe a cuestionar y dudar de todo lo que merezca duda. Porque este mundo está poblado de incertidumbres que hay que confrontar con creatividad y coraje.

Imagino a un docente que se preocupa por sus estudiantes más allá de los procesos de aprendizaje; que a parte de una formación técnica también se preocupa por humanizarlos, de que usen la intuición y el criterio, que les enseñe a dudar de la realidad para pensar en sus posibilidades. Porque la realidad no tiene un final de “...y vivieron felices para siempre”; tal vez sí : “Y vivieron resistiendo para siempre”.

Sería bueno que la escuela hiciera un gran intento para descubrir nuevos diálogos con los jóvenes. Estos diálogos podrían construirse desde el arte, la ciencia y la cultura. La literatura, los cuentos, la oralidad, por ejemplo, me parecen herramientas efectivas para acercarse a los jóvenes con sinceridad. Volver a conversar de las cosas simples que los rodean y que son a la vez parte de un mundo que ellos están llamados a salvar.

El autor es escritor