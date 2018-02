¿Qué es enamorarse?, es amarse apreciarse, respetarse, no divorciarse siempre y cuando reine el amor verdadero, aliarse hasta el final, hasta ya no respirar.

Es imposible describir con palabras el sentimiento del grato amor, por naturaleza todos nos enamoramos y es infinito cuando vivimos el amor que brinda Dios o una madre amorosa… pero cuando se habla de ese afecto de pareja, todo es perfecto al inicio y hacerlo es un vicio inolvidable, ahí no existe ni el más mínimo pretexto para renunciar a ese placer y ser amado que nos enloquece, que en nuestro pensamiento permanece, que por él lo bello de la vida acontece que desde que amanece, estamos pensando en ese ser elogiado y recordando el más mínimo detalle de lo vivido, más cuando vivimos esos momentos tan idílicos, lo que compartes en la intimidad con la persona amada y propicias es una de las principales cualidades del ser humano para vivir dichoso, ese presente que se vive en el presente habitará para siempre en nuestra mente y lo vive toda la gente de este mundo ingente.

El encantado deleite de hacer y vivir el amor nos hace enorgullecer más cuando descubrimos que es auténtico, cada beso y caricia que recibimos o esas palabras lindas que pronuncian los labios románticos y si germinan del íntimo rincón del corazón es un selecto perfecto, cuando mutuamente y desinteresadamente los une la dilección real es genial, cuando se vive por cualquier conveniencia, tiene pronto su final y terminas en lo fatal para llorar por un buen rato y vivirlo ese dolor no es nada grato, cuando llega a tu corazón un amor puro y si tu abres las puertas él entra a invadirte de fragancia exquisita y convierte nuestra vida en el paisaje más espléndido que Dios ha creado, cuando se comienza a vivir un mundo de querer especial,

Al final lo que importa es que no te quedes estancado, porque tal vez has fracasado alguna vez o quizás te han traicionado, aprende a superar lo mal que has vivido, hazlo con paciencia y notarás la diferencia y así serás una persona exitosa en todo lo que emprendas.

Tú has sufrido, yo igual y todos los habitantes del planeta hemos vivido el mal sentimiento del amor, el sentido de existir es superar los fracasos que nos agobian emocionalmente, sin falta no hay experiencia ni descendencia.

En muchas ocasiones de los errores nacen las cosas mejores con mejor brillo y olores, a veces esos son los resultados de los dolores, terminan siendo buenos favores.

Vamos todos a amar, porque en la vida si no hay amor no es vida, todos somos resultado del amor, debemos compartirlo antes de irlo al mundo desconocido, que allá no hay esa clase de delicia, cuando amamos sinceramente somos más bendecidos, no vivamos en el descuido, no está autorizado ni permitido para el que ha nacido, vivamos el amor con holgura, delicadeza y dulzura y así tendremos ventura, vivamos con sutileza, esa es la belleza de la vida, antes de su despedida.

El autor es poeta y escritor