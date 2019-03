Enfermedad y muerte

Es sabido que el consumo de bebidas azucaradas aumenta el riesgo de sobrepeso y obesidad infantil. Esta, a su vez, aumenta el riesgo de obesidad, enfermedades no transmisibles, muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Los niños obesos o con sobrepeso tienen además un mayor riesgo de padecer problemas de salud graves, como diabetes de tipo 2, hipertensión arterial, asma y otros problemas respiratorios, trastornos del sueño y hepatopatías. Asimismo, pueden sufrir efectos psicológicos, como baja autoestima, depresión y aislamiento social.

A pesar de ello, nuestra Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), pidió al presidente de la República el veto parcial al proyecto de ley No. 570, “que crea el plan de acción para mejorar la salud y dicta otras disposiciones para establecer el impuesto selectivo al consumo de bebidas azucaradas y los criterios para su uso”.

Alegan los miembros de la prestigiosa organización, que la medida coloca a la industria en desventaja competitiva con otros países de la región, con las consecuencias de la reducción de la inversión industrial y la posible pérdida de empleos. Que no solucionará los problemas de salud que tiene la población, y que se debía educar a la población panameña en la promoción de planes de acción que incentiven hábitos de vida saludable. La verdad es que la noticia me sorprendió, pues la Cciap propone en su propuesta de Agenda País 2019-2024, “darles prioridad a las acciones de fomento de la salud, y prevención de enfermedades”, lo cual no es coherente con esta posición.

Vale recordarles a los opositores a esta medida, que las bebidas azucaradas contienen azúcares libres (añadidos por fabricantes, cocineros o consumidores para crear adicción); que las calorías aportadas por las bebidas azucaradas tienen poco valor nutricional y no proporcionan la misma sensación de plenitud que ofrece el alimento sólido; que aumentan el consumo total de energía y, lo más importante; que llevan al aumento malsano de peso y pérdida de la salud.

En Panamá, producto de la ingesta de una dieta rica en bebidas azucaradas y falta de actividad física, el “Censo de Salud Preventiva” que llevan a cabo el Minsa y la CSS, ha detectado desde 2015, más de 600 mil adultos mayores de 40 años con obesidad o sobrepeso, dislipidemias, hipertensión arterial y diabetes mellitus. Todas estas condiciones relacionadas con el consumo de bebidas azucaradas y con el desarrollo de enfermedades crónicas.

Y no olvidemos que las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, ambas relacionadas con el consumo de bebidas azucaradas, ocasionaron cerca de 40 mil defunciones en los últimos cinco años (INEC 2017). Estas causas de muerte han sido históricamente las principales, representan el 35% de todas las defunciones, y lo más impor tante, que, la mayoría, si no todas, son prevenibles, se pudieron evitar, o por lo menos prolongar la vida en buenas condiciones para la mayoría de los afectados.

Debería estar claro a estas alturas que la evidencia científica, epidemiológica y clínica demuestra que el consumo de bebidas azucaradas no solo se asocia a obesidad y diabetes, sino también al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte en Panamá.

Por esta razón, los expertos mundiales descubrieron hace muchos años que no era suficiente con promover la actividad física y cambios en los estilos de vida, y comenzaron a utilizar en sus países herramientas económicas justificadas por la evidencia, e incluyeron impuestos y subsidios para mejorar el acceso a una dieta saludable, crear incentivos para comportamientos asociados con mejores resultados de salud y desalentar el consumo de opciones menos saludables.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud subraya la necesidad de gravar las bebidas azucaradas, al recomendar a los países en su informe Fiscal policies for diet and the prevention of noncommunicable diseases, que se aplique un impuesto en las bebidas que contengan un alto contenido en azúcares. Dice la OMS: “Se concluyó que existe una evidencia razonable y creciente de que los impuestos diseñados apropiadamente sobre las bebidas endulzadas con azúcar darían lugar a reducciones proporcionales en el consumo, especialmente si se pretende aumentar el precio de venta al por menor en un 20% o más. Hay pruebas sólidas similares de que los subsidios para frutas y verduras frescas que reducen los precios en un 10-30% son efectivos para aumentar el consumo de frutas y verduras”.

¡Más claro el agua!, el Ejecutivo no debe vetar esta importante iniciativa legislativa. Es obligatorio para la salud de nuestra población gravar fuertemente el consumo de bebidas azucaradas. Oponerse a ella es equivalente a oponerse al bienestar de la mayoría de los panameños.

El autor es ciudadano