Enseñanzas mundiales

A pesar de la insistencia de la malvada tentación en tratar de hacerme caer con las arritmias, las renuncias al “nido de ladrones”, los viajes “de alto nivel” casi desmentidos por el Gobierno ruso y la eliminación de la transexualidad como una enfermedad por parte de la OMS, mantengo mi palabra y me mantengo en el tema del fútbol, tal cual prometí hace cuatro semanas.

Hoy fue día de madrugar para ver a nuestra querida “marea roja”, enfrentarse con los que inventaron este juego que mueve pasiones como ningún otro en el mundo. Esperemos hagan, como mínimo, una presentación tan buena como la que vimos en el partido inaugural contra Bélgica. El planteamiento de Bolillo Gómez para enfrentar al tercer mejor equipo del mundo, no pudo ser más efectivo. Una defensa ordenadísima, protegiendo con dos líneas de fuerza la “Catedral de San Penedo”. Se aguantó por casi 50 minutos, hasta que nos metieron un golazo que no hubiera podido evitar nadie. Después, tocaba proponer algo más en ataque, mientras los belgas comenzaron a sentirse más cómodos, jugando a su estilo habitual de contraataques relámpago, y nos anotaron dos goles adicionales. Al final, Panamá perdió por 3-0, pero los panameños nos sentimos muy conformes con lo hecho hasta ese momento.

Pero el titular futbolístico de lo que hemos visto hasta ahora tendría que ser cómo los supuestos favoritos no han demostrado lo que se esperaba de ellos. El campeón vigente perdió contra México un partido donde fueron claramente superados en lo táctico. La alegría mexicana fue incontenible, con justa razón. Aunque siguen soñando con su añorado “quinto partido”, las alegrías deben disfrutarse cuando llegan, porque nunca sabemos cuánto durarán. Brasil ha ganado sus dos partidos, pero sin terminar de convencer. Francia y España no han podido mostrar el nivel que se esperaba, aunque los resultados no han sido malos.

Lo de Argentina merece un capítulo especial. Simplemente impresentable. Un equipo plagado de estrellas de los mejores equipos del mundo, pero sin un esquema de juego definido. Si a eso se le suma un portero que ha sido perversamente malo, y un Messi que sigue mostrando una terrible crisis de actitud cuando juega para su selección, no ha hecho mérito alguno para pasar a la siguiente ronda. Pero, como el fútbol es como es, aún pudieran clasificar, siempre y cuando los nigerianos no les terminen de aguar la fiesta. El martes sabremos en qué quedan.

Pero, como siempre, el Mundial nos enseña algunas otras cosas además de fútbol. Los japoneses y senegaleses le dieron una lección al mundo cuando al terminar su partido recogieron la basura en el área del estadio donde estuvieron sentados. Igual, un grupo de colombianos mostró en un video cómo violaban la norma que prohíbe meter licor al estadio, lo que causó que fueran despedidos de sus trabajos, y se les prohibiera seguir en Rusia. Ejemplos que deberían seguir todo los países. Finalmente, el civismo y el deporte no tienen por qué estar peleados…

El autor es cardiólogo