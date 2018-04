¿Te has sentado a analizar qué hay de malo con el equipo Panamá? Pues que los integrantes, después de leer esta pregunta, piensan en alguna delegación deportiva.

Si no te ha quedado claro, te explico. Cada uno de los ciudadanos que reside y convive en esta tierra istmeña forma el equipo Panamá y cada uno de nosotros tiene un rol importante en el desarrollo del país. El problema es que muchos desconocen esa responsabilidad y en lugar de cooperar, nos sabotean. Esta responsabilidad no es más que preservar el bien común, una tarea que no necesita entrenamiento físico, pero sí académico y moral.

Panamá practica una técnica conocida como democracia representativa, en la que ciudadanos libres se ofrecen a tomar esta responsabilidad a cambio de un salario (gobernantes). Y a pesar de que esta técnica permite al resto de los ciudadanos enfocarnos en otras cosas, a largo plazo desarrolla una especie de amnesia, en la que todos olvidamos por completo nuestro rol en la sociedad y la razón por la que en 1903 nos formamos como equipo.

Esto último queda confirmado en un reporte publicado por The Economist Intelligence Unit (The EIU), donde Panamá, en 2017, obtiene una calificación de “democracia defectuosa” al obtener una puntuación mediocre en las categorías: función del gobierno (6.79/10), participación política (6.11/10) y cultura política (5.00/10); categorías que son dependientes una de la otra.

Tenemos el derecho de exigirles a nuestros gobernantes que se desempeñen mejor en su labor, ya que están al servicio del país y sus ciudadanos. Sin embargo, nosotros también debemos colaborar. No podemos exigirle que no sean corruptos, que no roben o que vayan a trabajar, cuando nuestros compatriotas tampoco cumplen con estas normas morales, ya que contrario a lo que muchos creen, los gobernantes son el reflejo de sus electores.

Es esencial que tanto los actuales como futuros ciudadanos reciban una educación de calidad, en especial en aspectos de civismo, a fin de que comprendan que después de un periodo electoral, siguen teniendo un papel importante en la sociedad y que a pesar de que practicamos una democracia representativa, podemos tener tendencias de una democracia participativa.

Es tiempo de tomar acción ante los problemas. Si la solución se encuentra a nuestro alcance, solucionemos el problema. Si los gobernantes actuales no son un ejemplo que seguir, nosotros sí lo seremos. Debemos prepararnos y desempeñarnos de forma productiva dentro de la sociedad en la que no solamente vivimos, sino también convivimos. Tenemos la responsabilidad de educar a nuestro relevo generacional a fin de seguir y triunfar como equipo, nación, país, Panamá.

El autor es miembro de Ayudinga y de Jóvenes Unidos por la Educación