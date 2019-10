Ernesto ‘Che’ Guevara

Entre las personas que han criticado al comandante doctor Ernesto Guevara, podemos mencionar a Mario Vargas Llosa. En octubre de 1992, en un artículo titulado “La muerte del Che”, señaló en uno de sus párrafos: “ La primogenitora del todo poderoso comandante Guevara, segundo hombre de una revolución que dilapidaba ya muchos dineros, financiando partidos, grupos y grupúsculos revolucionarios de medio mundo, no tenía cómo costearse un hotel y debía de recurrir a la solidaridad de un polígrafo medio insolvente.”

Al escritor nacido en Arequipa, si le incomodaba la huésped que le recomendara Hilda Gadea, lo mejor era no recibirla y dejarse de esos comentarios mal intencionados. El Che Guevara vivía de un sueldo bajo como cualquier funcionario. Lo admiro porque definitivamente no iba a utilizar el dinero público para costearle un viaje a Europa a la señora Celia De La Serna. Eso sería un acto de corrupción, tipificado de peculado, en cualquier lugar del mundo. Tal parece que este escritor nacionalizado español, no quiere recordar que la economía cubana estaba en una situación difícil debido a que el dictador Fulgencio Batista y Záldivar en su huida se llevó las divisas que estaban en el Banco Central de Cuba; acompañado del embargo impuesto por Estados Unidos, cuando le eliminó la cuota azucarera de exportación a ese país, y la negativa de que ninguna compañía farmacéutica estadounidense le vendiera medicamentos a esa isla. Había que trabajar con honradez y el sagrado dinero del pueblo cubano había que protegerlo. Por algo en un momento de su administración pronunció las siguientes palabras: “En mi administración no se puede meter ni las manos ni las patas”.

Además, ignoramos cómo este escritor se atrevía a aseverar que los libros del Che no tienen lectores, si el no quiere recordar Guerra de Guerrillas es un manual de lectura obligatoria en muchas academias militares para utilizarlo en una guerra convencional, y en todo lo relacionado a las ciencias de la mercadotecnia, “ El diario del Che en Bolivia. El discurso pronunciado el 11 de diciembre de 1964, en la XIX Asamblea General de Naciones Unidas y la réplica que desarrolló horas después a las acusaciones de los representantes de Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Colombia Venezuela y Estados Unidos de América, dándole una auténtica lección de política internacional. En el atardecer de ese día un medio impreso y otro televisivo panameño se concretaron a divulgar noticias falsas, pero lo que no se mencionó es que los representantes de los países antes mencionados, incluyendo el nuestro, fueron ridiculizados. Meses después, el representante panameño, en una conversación con el poeta Javier H. Hernández, reconoció su error.

De Guevara todavía falta mucho por escribir, sobre todo en forma anecdóticas, su vivencia en los restaurantes El Gato Negro y el Café Coca Cola. Sus pláticas con los jóvenes poétas e intelectuales panameños y el apodo con que le gustaba que lo llamara la famosa Ñata Pra, cada vez que lo veía: ahí viene Chombo.

